五月天演唱會首日　北京廣州歌迷撐場　部份不過夜　料明晚賞煙火

台灣天團「五月天」今日（30日），於中環海濱活動空間舉辦首場演唱會，有不少人提早約三小時到場拍照，「打卡」留念，當中不乏內地歌迷。來自廣州的五月天歌迷陳小姐，特意請多一日假，於五一黃金周前夕來港看演唱會，亦計劃明晚觀賞維港煙火，「我很期待香港的煙花，希望政府不能取消」，另有歌迷打算在中環坐摩天輪看煙火表演。



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中環8號碼頭部分樓層鋪綠布、拉封鎖線 防「偷看」演唱會

本周三（1日）起將迎來一連五日的內地黃周，樂隊五月天今日起於中環海濱舉行七場演唱會。記者於下午四時到場視察，目測有十多人提早約三小時到達，在場外入口「打卡」拍照，亦有工作人員擺設「往港鐵站及其他交通工具」指示牌。

記者留意到，相關工作人員在鄰近的中環8號碼頭部份樓層鋪上綠布，架起鐵欄，拉起封鎖線，防止有市民在遠方觀看演唱會。

廣州歌迷兩日留港 稱千元房價太貴 選擇深圳過夜

來自廣州歌迷陳小姐稱，喜歡五月天有八年，為了來港看首場演唱會，特意請多一日假。她預計會留港兩日，期間不會留港住宿，會在深圳過夜，直言香港酒店房價約千元太貴。她亦打算今晚看完演唱會後，到深圳吃海底撈「繼續high一下」。

明日維港將有煙火表演，她計劃到場欣賞，「我很期待香港的煙花，希望政府不能取消」。她指，過去數年內地不再容許放煙花，所以久違盛大的煙花匯演，若最終表演因天氣取消，相信會影響心情，「6月15號好像還有，到時候再過來！那時候絕對不會再下雨了！」

來自廣州的陳小姐已經喜歡五月天8，今次會連續兩日來港，期間不會留港住宿。（廖雁雄攝）

北京歌迷住油麻地酒店 稱房價漲一晚600至700元

另有來自北京的歌迷為五月天專程來港，不願具名受訪的她形容，香港演唱會「氛圍比較好，距離比較近。」亦不擔心今晚會下雨，更言「愈來愈興奮」。

她表示會留港4日，期間在港過夜，住在油麻地區的酒店，約六、七百元人民幣一晚，形容房價較內地偏貴，「五一好像漲起來，可是訂比較早就還好。」她指，未有預計花費金額，整體本港物價可接受，期間將會去海洋公園，中環坐摩天輪看煙火表演等，「都是吃吃喝喝，因為我們都是學生過來的。」她指，期待煙火表演，若然最後遭取消，笑言「至少還有五月天」。

另有來自北京的歌迷，今次為五月天專程來港，形容香港演唱會「氛圍比較好，距離比較近。」

廣州歌迷看兩場演唱會 工作關係不留港

來自廣州的蔡先生由初中開始喜歡五月天，來港將會看兩場演唱會，不過，不會在港留宿，因工作關係，加上高鐵開通後，兩地往來方便。他又笑言怕鬼，「他們（朋友）說香港酒店比較多靈異事件，我比較膽小。」

被問香港是否一個吸引的地方，首次來港的他表示「還不錯」，惟認為物價比較高。其他朋友黃先生則會留港4日，明日將會看煙火。