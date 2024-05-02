四人認赤柱監獄外擄人　事主被指詐騙遭帶走　懲教人員阻止反被襲

赤柱監獄外前年底發生擄人案，一名女子被多人強行帶上貨車，途人及懲教人員嘗試阻止但不果。警方事後拘捕涉案3男1女，當中包括兩名未成年被告。4人今（2日）在區域法院承認非法禁錮、普通襲擊等罪，案情披露其中一名任職裝修工人的男被告，曾在女事主協助下取得內地銀行帳戶，匯款50萬元人民幣後，帳戶卻被凍結，自此他便認定事主詐騙，多次上門尋人。後來事主到赤柱監獄探監，裝修工便與其他被告駕車到場，強行帶走事主，其間曾有懲教人員阻止反被襲擊。案件押後至5月23日判刑，以待索取事主創傷報告及被告背景、感化報告等。



四名被告：劉國基（38歲、裝修工人）、戴天浩（31歲、裝修工人）、蘇蔚天（18歲，待應）及余頌恩（女，17歲，學生），被控於2022年12月17日，在赤柱懲教學院外的52線小巴站，非法及損害性地禁錮金嘉裕，並在違反她的意願下將其羈留。劉另被控危險駕駛；蘇則被控襲擊一級懲教助理張志基及謝偉康。

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事主助被告劉國基取得內地戶口 其後戶口遭凍結 劉自此指事主詐騙

案情指，事主案發前經朋友介紹，認識劉、戴二人，另曾在一次朋友聚會中短暫見過蘇。事主於2022年12月初，助劉取得內地銀行帳戶作合法生意之用，事主經友人獲得一些內地銀行帳戶的資料，劉再將約50萬人民幣轉到該帳戶，但帳戶隨後被凍結。自此劉便指控事主詐騙，並多次致電事主，又前往她的住所及其弟弟的住所，事主及後搬到新地址以避開劉。

此外，事主幾乎每日都會去赤柱監獄探訪在囚男友。案發當日早上，她乘搭公共小巴前往赤柱監獄，但在懲教學院附近的巴士站，看到劉坐在一架輕型貨車的司機位。事主擔心安全，沒有下車，但戴和蘇從輕型貨車下車，並登上小巴叫事主商討有關50萬人民幣的事。

事主照辦，並在小巴站與戴及蘇商討，惟無法達成協議。此時，劉突將貨車駛近，戴及蘇隨即動手捉住事主，將她拖上貨車；余亦從貨車下來，並叫事主上車。事主拒絕，但仍被拖入貨車後座，期間不斷掙扎，大聲呼救。途人見狀報警，並且嘗試協助事主離開，惟不夠戴及蘇大力，二人並說這事件與該途人無關。

懲教人員嘗試協助事主 反被襲擊

路過的休班一級懲教助理張志基嘗試阻止，但被蘇多次拳打臉部，張的妹妹同時拍攝。與此同時，一級懲教助理謝偉康及另一懲教人員到場，謝嘗試協助事主，又被蘇推了一下。其後戴及蘇抬起事主雙腳，將她推入貨車後座，事主曾試圖爬出窗外，但多次遭戴推回車上。劉之後駛走貨車，但當時右邊後座車門仍然開著，謝從車門拉住戴，但遭車門撞到左眼角及眼鏡，令他感到暈眩。

貨車之外開往香港仔，蘇在車上將事主頭部按在地上，單腳踩著其胸口阻止她郁動，當時戴提及要開車到元朗。警方展開追截，劉發現後叫其他被告扶起事主。警方及後在黃竹坑近海洋公園萬豪酒店外截停貨車，當時事主被夾在蘇和戴中間，車上各人全部下車接受查問，警誡下劉認是貨車車主；戴則說只是「請」事主上車；蘇透露事主欠債，戴遂著他一起帶走事主，並稱：「佢反抗啊嘛，咁咪打佢囉。」

事後張被送往醫院驗傷，發現其左臉瘀傷及擦傷，頸部及上胸感痛楚；謝則在赤柱監獄診療室接受檢查，當時他左眼角附近發紅。

案件編號：DCCC 758/2023