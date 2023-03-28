佐敦擄人案｜紋身漢疑欠債8,000蚊遭挾上車追數　警拘3勝和男

佐敦上周六（25日）發生街頭擄人案，一名37歲紋身漢於庇利金街遭人襲擊，並強行帶上一部私家車。警方接報展開追緝，隨後於尖沙咀柯士甸道近童軍徑，兇徒疑見前方有警車及交通擠塞，突然棄車逃走，男事主獲救送院。

警方早前追緝5名懷疑涉案男子，至今日（28日）拘捕2名本地男子及1名巴裔男子，3人現正被扣查。據悉，被捕3男均有黑幫「和勝和」背景，其中2名本地男子無業，巴裔男則任職地盤工人。消息指，男事主早前欠債8,000元，遲遲未還，疑因此遭人追數受襲及被擄，打算迫使其向朋友求助還錢。



受傷紋身漢坐在路邊，等候送院治理。

事發上周六下午4時許，一輛白色私家車停在佐敦庇利金街，數名男子走到行人路向一名紋身漢施襲，更將他強行拉上車，其後迅速開車沿佐敦道往尖沙咀方向逃走。有途人目擊事發經過，隨即報警；警方接報到場，發現私家車停在柯士甸道路中，車上僅餘男事主，而疑犯突然離奇棄車逃去。

據了解，油尖警區反三合會行動組第三隊接手調查，經情報分析及翻查閉路電視片段後，鎖定3名涉案男子身份，並於今天下午於油麻地區拘捕兩名本地男子及1名巴基斯坦裔男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及 「非法禁錮」。3人現正被扣留調查。據悉3名被捕男子均有黑幫和勝和背景。



警方指，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。強調絕不容忍任何目無法紀的暴力行為，定必嚴正執法。