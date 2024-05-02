報稅2024｜稅務局發244萬封「綠色炸彈」　年度稅收減5%至3420億

一年一度「綠色炸彈」又來了！稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表，較上一年度略增。他指，2023/24年度整體稅收3,420億元，較2022/23年度的3,602億元，減少5%或182億元，跌幅來源主要因印花稅及利得稅減少。



稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表。（江麗盈攝）

稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表，包括約67萬份電子報稅表及約177萬份紙本報稅表，較2022/23年度的240萬份略增。

譚表示，一般人士須在6月3日或之前要填妥個人報稅表，經營獨支業務人士則須於8月2日或之前填妥，網上填寫限期會延長一個月。他續指，利得稅亦設電子報稅，以此方式報稅，限期同樣可獲延長一個月。

稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表。（江麗盈攝）

他指，2023/24年度整體稅收3,420億元，較2022/23年度的3,602億元，減少5%、即少約182億元，跌幅來源主要因印花稅及利得稅減少。

2023/24年度利得稅稅收為1,705億元，較上年度下跌2%、約37億元；薪俸稅則增加0.5%、約4億元，至799億元；印花稅則約491億元，較上年度減少209億，跌幅約30%。

他預算來年整體稅收為3,828億元，較本年度增加12%。

他就留意到，有以稅局名義發出的欺詐電郵，提醒納稅人注意，強調稅局不會在電郵要求納稅人支付款項、或附上超連結。

譚提到，財政司司長在今年財政預算案建議一次性寬減2023/24課税年度百分之百的利得税、薪俸税及個人入息課税，每宗個案以3,000元為上限。

此外，財政務算案也提出2024/25年度會採用薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制。

去年的施政報告也提出，居所貸款利息/住宅租金額外扣除額。上述措施已提交立法會審議，通過將會實施。

2024/25年度起，也會設輔助生育服務開支扣減，申請人須索取收據及支出證明，相關措施政府將於今年內向立法會提出修訂草案。