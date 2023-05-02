報稅2023｜稅務局發出240萬「綠色炸彈」　年度稅收減5%至3602億

「綠色炸彈」又來了！稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約240萬份個別人士報稅表，包括約60份電子報稅表及約180萬份紙本報稅表。2022/23年度整體稅收3,602億元，較2021/22年度減少5%，主因是印花稅按年減少297億元



稅務局。（資料圖片）

利得稅及薪俸稅收入均增約半成

譚大鵬表示，2022/23年度整體稅收3,602億元，較2021/22年度的3,785億元，減少5%或183億元，跌幅來源主要因印花稅。2022/23年度利得稅稅收為1,742億元，較上年度增加4%、約69億元；薪俸稅則增加5%或約39億元，至795億元；印花稅則約700億元，按年減少297億，跌幅約30%。

稅務局局長譚大鵬公布2022/23年度稅收減5%，降至3602億元。（陳葆琳攝）

申請暫緩繳稅增7% 譚大鵬：代表納稅人對未來不樂觀

22/23年度稅務局共接獲6.01萬宗暫緩繳稅申請個案，按年增加3,800宗，增幅約7%。譚大鵬表示，暫緩繳稅個案有所增加，是視乎納稅人對年度收入估計，若納稅人普遍對未來月份不樂觀時，申請暫緩繳稅個案則會增加，但他認為今年數字雖較上年度多，卻並非高峰年份。

納稅人收到報稅表後，須在一個月內、即6月2日或之前遞交，電子報稅則可寬限一個月至7月3日；經營獨資業務人士則可在8月2日或之前報稅，電子報稅限期則至9月3日。

約240萬張個別人士報稅表則將於5月2日發出。（資料圖片）

子女免稅額上升 住宅租金首可扣稅

譚大鵬表示，今年《財政預算案》建議本課稅年度將寬減今年利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%，以6,000元為上限，賺取租金收入人士可選個人入息獲得寬減。另外，立法會已通過2023/24年度增加子女免稅額，出生年份扣稅額每名子女由24萬元提升至26萬元，其後每年扣稅額由12萬元增至13萬元。

譚大鵬表示，今年報稅表主要改動為在薪俸稅及個人入息課稅中，設立住宅租金稅項扣除，納稅人可申索扣除由其本人或同住配偶以租客身份就2022/23課稅年度繳付合資格住宅處所的租金，扣除上限為每個課稅年度10萬元。

問及派報稅表較去年減少，譚大鵬稱每年不止5月派報稅表，但按紀錄確有減少趨勢，料22/23年度派273萬份個人報稅表，對上兩年度則有287萬及297萬份。他稱納稅人減少有不同原因，例如納稅人連續數年不用交稅，就不會年年出報稅表。

他又說，過往年度有納稅人入息下跌，部份因稅務寬減等減少稅項負擔，令不少納稅人跌出稅網，故出報稅表有下降趨勢。他指視乎未來納稅人入息、經濟情況及寬減稅務措施等。

他說，2022/23年度約接獲5.61萬宗離港清稅申請，上年度則有5.65萬，數字相當清晰。他強調只要離港一段時間就需要清稅，除移民外，亦有外國來港工作期完結、或工作一段時間後出國讀書，該些人士離港時也需要清稅。