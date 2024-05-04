將軍澳暴雨｜多商場變水舞間　AEON百貨部暫停　POPCORN水浸通道

紅色暴雨下，將軍澳區內多個商場都頓變「水舞間」，天花出現漏水，甚或水淹商場通道，其中位於將軍澳廣場的AEON百貨貼出通告，因天雨關係百貨部暫停營業，僅超市如常運作；另由將軍澳中心通往POPCORN的室內行人通道早前水浸，POPCORN部分商舖暫時仍未能開業，目前由商場派員清理積水。



將軍澳區內今晨受暴雨影響，多個大型商場都出現天花漏水或水淹商場的場面，其中位於將軍澳廣場的AEON百貨貼出通告「因天雨關係，本店百貨部暫停營業，直至另行通知，超級市場照常營業」。從網上圖片可見，有清潔工人在清理店內的積水。

位於新都城二期的稻香茶居受天雨影響，天花嚴重漏水變「水舞間」。(圖片內源：將軍澳主場Ka Siu)

另外，新都城中心二期稻香茶居亦出現「水舞間」，有網民拍攝得店內天花嚴重漏水，但酒樓如常運作。至於通往南豐廣場的行人通道亦有「水舞間」，大半條通道都被天花漏水浸濕，職員要拉起圍帶封路，並設置大型垃圾桶盛水；而商場內亦有出現天花漏水情況，部分店舖受影響。

至於將軍澳POPCORN商場亦出現水浸，其中由將軍澳中心通往POPCORN的室內天橋行人通道被水淹，出現大量積水，商場人員將通道暫時圍封，正在處理積水，導致位於天橋鄰近的店舖暫時未能開店營業。

(圖片來源：將軍澳主場黃家俊)