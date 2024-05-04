天文台解構4月奪命暴雨：不常見氣象狀態導致華南持續大氣較不穩

4月中以來連日暴雨，廣東出現龍捲風、落冰雹，多處地區的雨量打破了當地4月歷史紀錄，造成人命傷亡；本港也有出現水龍捲、落冰雹，狂風雷暴。



天文台科學主任周五晚（3日）發文指出，初步的分析結果顯示，相信是由於中低緯度西風帶中的大氣長波接近停滯，導致當中的「槽」及「脊」在過去近兩個星期持續影響特定區域。一般而言，西風槽的前方有利低層空氣往上升，該區的大氣相對不穩定，較易產生雲和雨，甚至是雷暴，廣東省及香港所在地位置，正正在西風槽的前方。



本港今日凌晨局部地區暴雨，集中在港島東、九龍東、將軍澳及西貢，當中截至上午5時40分的過去一小時，將軍澳已錄得超過100毫米雨量。天文台預測今日（4日）至明日（5日）初時間中有驟雨及雷暴，要到明日稍後驟雨才減少。



▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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指廣東部分地區雨量相當驚人 韶關市達到常年同期4倍

天文台科學主任在周五晚發表一篇《天氣隨筆》「四月中下旬的強對流天氣及周末天氣展望」，指出低壓槽及頻繁的高空擾動在4月中下旬為華南帶來強對流天氣，華南持續不穩定天氣相信與西風帶中的大氣長波出現接近停滯的背景狀況有關。

文章指出，在4月中下旬，華南地區受到地面低壓槽及頻繁的高空擾動和異常高空輻散影響，連續多日出現暴雨及強對流天氣，形容廣東部分地區累積雨量相當驚人，截至4月25日左右，廣東多處地區的雨量打破了當地4月歷史紀錄，其中韶關市的累積雨量更達到常年同期4倍。

▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼



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初步分析：西風槽「停滯」兩周 華南位於槽前方大氣相對不穩定

初步的分析結果顯示，4月中下旬華南地區的持續不穩定天氣相信是由於中低緯度西風帶中的大氣長波接近停滯，導致當中的「槽」及「脊」在過去近兩個星期持續影響特定區域。由於西風槽的前方有利低層空氣往上升，該區的大氣相對不穩定，較易產生雲和雨，甚至是雷暴。

從下圖可見，華南地區受到「停滯」的西風槽影響，有利該區持續出現大雨及強對流等天氣。值得一提是近期受暴雨影響的杜拜和伊朗東南部一帶亦位於東經50度的另一條「停滯」的西風槽附近，而「停滯」的高壓脊則為印度和孟加拉帶來熱浪。

500百帕斯卡16天平均（4月15日至4月30日）位勢圖，其中黑色粗線為槽線，黑色虛線為脊線。(天文台圖片）

春季出現厄爾尼諾現象及全球暖化 有利強降雨

在過去個多月，雖然赤道太平洋中部及東部的水溫仍偏暖，但是厄爾尼諾減弱的趨勢持續。文章指出，從季度及氣候變化角度而言，根據過去統計顯示，厄爾尼諾發生在春季（3月至5月）時，通常會為華南沿岸地區帶來較「ENSO中性」狀態多的降雨；在全球暖化背景下，氣溫上升會增加大氣中可容納的水汽及加劇水循環，強降雨發生的機會亦因而增加。

本港實際會否出現偏多降雨、甚至強降雨，仍要視乎當時的大氣情況。不過4月亦較正常多雨，總雨量較正常值超出68％。4月30日晚上本港天氣轉壞，有大驟雨及強烈狂風雷暴。元朗有冰雹報告，大澳亦曾錄得每小時約110公里的猛烈陣風。

月30日晚上9時36分的雷達回波圖像，當時一個強雷雨區正由西向東橫過香港，為本港帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。(天文台圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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西風槽周末靠近華南 歐美電腦模式對雷雨區位置預測仍有分歧

天文台預料本周末期間（4日及5日）華南會再受強對流天氣影響。電腦模式均預計屆時南支西風槽會靠近華南，並帶來驟雨及狂風雷暴。

但電腦模式對於強雷雨區的位置仍有分歧，美國電腦模式預測強對流天氣較集中在廣東內陸，而歐洲電腦模式則預測強對流天氣有機會影響沿岸地區。本港在周末期間的雨量需視乎南支西風槽向南伸展的幅度及低層輻合區的實際位置。

電腦模式預測星期日（5日）低層輻合位置。美國電腦模式的低層輻合位置偏北，而歐洲電腦模式的低層輻合位置較南。(天文台圖片）

天文台表示，總括而言周末期間天氣變化較大，今日至明日初時間中有驟雨及雷暴，星期日稍後驟雨減少，提醒市民在計劃戶外活動及出門前，留意天文台的最新天氣消息。

電腦模式預測星期六及星期日珠江口一帶雨區的位置：美國電腦模式的雨區位置偏北，而歐洲電腦模式的雨區位置較南。(天文台圖片）

天文台今日凌晨4時半更新九天天氣預報，顯示本周末天氣甚差。（天文台圖片）

▼4月30日 澳門落雹及疑有水龍捲▼



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▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼

