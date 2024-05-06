暴雨｜氣象學會指氣候改變雨勢更大　籲支持垃圾徵費改善氣候暖化

全球暖化導致天氣不穩，本港上周六（4日）一度發出紅色暴雨警告，將軍澳及西貢為重災區，出現嚴重水浸及山坡塌陷，而隔壁澳門亦時隔3年首度發出黑色暴雨警告。香港氣象學會發言人梁榮武今早（6日）在港台節目表示，5月屬於「汛期」下大雨並非罕見，當日本港正位於低壓區附近，加上大氣波動，因此下起暴雨。但他強調氣候的確已發生改變，雨勢相比過去更大，呼籲市民支持垃圾徵費，以改善氣候暖化帶來的問題。



西貢區議員在同一節目建議政府在將軍澳工業邨的低窪路段，增設更多排水系統，並仿傚安達臣道，在白沙灣興建人工湖或蓄水池，以解決暴雨帶來的問題。



▼ 5月4日 西貢大網仔路大環村段多車死火▼



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為何將軍澳雨量特別大？專家指下雨隨機性高︰天鍾意邊度落就邊度落

梁榮武被問到為何當日西貢及將軍澳的雨量特別大時﹐他笑說「其實正確啲答，係冇答案。」他解釋，下雨的隨機性高，上月的暴雨範圍便遍佈整個華南地區，因此並非西貢的雨量特別大，例如全港最高的大帽山及鳳凰山的平均雨量更大。

上周六天文台公布，由於高空擾動導致本港天氣不穩。梁榮武表示，可將高空擾動想像成小朋友跳繩，雖然當時香港上空正吹西風，但並非「直線西風」，有可能是西南風或東南風，因此造成大氣波動，動力效應將空氣抬升，帶來下雨甚至暴雨。

梁榮武總結指，因當時本港正位於低壓區附近，加上大氣波動，以及全球暖化的影響，以致雨量相比以往更大。他並指，分區預報具有難度，天文台只能預報廣泛範圍的雨量。「個天鍾意邊度落就邊度落。」

▼5月4日 清水灣及廈門灣山洪暴發▼



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五月下暴雨不罕見 春天冷暖氣流相遇會下雨

5月出現暴雨，梁榮武就引用中國術語的「汛期」分析，意思是河流在此期間有機會因大雨而泛濫，而4月至6月屬於前汛期，因此5月下大雨並不罕見。他解釋，春天中段仍會有弱冷空氣南下，同時大平洋則有暖濕空氣吹至，當兩股氣流相遇便會下起大雨。

至於為何冬天沒有暴雨？梁榮武表示，冬天的冷空氣太強，將暖濕空氣趕至南中國海，因此不會下大雨，只有兩股氣流相遇並相持不下，加上大氣波動，才會持續下大雨。不過他強調氣候的確已發生改變，雨勢相比過去更大。

▼ 5月4日 澳門發出黑色暴雨警告▼



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暴雨警告需視乎全港雨量 並非照顧某一地區

隔壁澳門當日亦一度發出黑色暴雨警告。梁榮武以他退休已一段時間，不清楚天文台的準則有否更改。但他指，以往天文台會觀察各個氣象站的數據，當大部份的雨量達標便會發出警告，因此需要視乎全港的雨量，並非只照顧某一地區，天文台亦在發出警告後，補充仔細資料提醒某區域的雨量特別嚴重。

梁榮武續指，若全球暖化持續，暴雨只會愈來愈多。他呼籲市民支持環保，認為大自然已多次發出警號，雖然垃圾徵費帶來不便，但處理垃圾等同於處理環境，可有助改善氣候暖化帶來的問題。

方國珊籲將軍澳工業邨增排水系統、白沙灣建人工湖

方國珊在同一節目表示，上周六早上7時半起，西貢區的雨勢非常大，3小時雨量逾400毫米，例如蠔涌、清水灣二灘、銀綫灣及大網仔等，均是重災區，甚至發生山泥傾瀉。「我形容好似倒水咁，有啲地方河同路都分唔開。」

方國珊續指，日出康城的臨時停車場將來為港台的用地，或因短期租約所限，設施不完美，因此後方亦出現山泥傾瀉。她建議政府在將軍澳工業邨的低窪路段，增設更多排水系統，並仿傚安達臣道，在白沙灣興建人工湖或蓄水池，避免暴雨帶來泥沙堵塞道路。