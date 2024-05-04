五月天演唱會｜暴雨添變數　內地「五迷」入場信念強：晚上會好天

香港近日風雨不定，台灣天團五月天於中環海濱活動空間的演唱會，繼首日腰斬及翌日延期後，今日（4日）在暴雨警告頭亦有再延期風險。傍晚近6時，中環一帶突然下起狂風暴雨，歌迷均紛紛躲到簷蓬下面、撐起雨傘避雨。不過，一眾內地歌迷一早就到表演場地等候入場，當中不少人都帶上雨傘、雨衣應對突如其來惡化的天氣。有歌迷直言，仍有些擔心今日演唱會能否如期舉行，「但相信晚上天氣一定會好起來。」另亦有歌迷指，如演唱會延期，自己或因工作原因未能赴港看演唱會，故只希望今日能如期演出。



今日本港天色灰暗，早上更一度掛上紅雨，天文台下午五時更預料暴雨情況或會繼續持續，本港短期內會有大驟雨、雷暴及強陣風。

今日（4日）傍晚近6時，中環一帶突然下起狂風暴雨，歌迷均紛紛躲到簷蓬下面、撐起雨傘避雨。（呂穎姍攝）

不過即使天色多壞亦無礙一眾「五迷」目睹偶像一面的心，即使下午四時仍落著滂沱大雨，一眾歌迷早在聚集在中環碼頭位置，等候演唱會開始，另亦有歌迷自發派起應援物，亦跟隨會場播放的歌曲一起合唱。

有來自廣州的內地歌迷盧小姐表示，今日一整天都在擔心演唱會能否舉行，故一直在看香港的天氣情況，也有一直留意大會每半小時的公布，「但相信晚上天氣一定會好起來。」她又指，如延期的話自己也會再來港看，但希望不要延期，因為知道有些歌迷在很遠的地方過來聽演唱會。

▼4月30日 五月天演唱會腰暫▼



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有深圳過來的連小姐亦指，自己每半小時就有到平台看看有沒有更新，害怕演唱會延期。被問到即時如期進行，但遇到大雨會否影響雅興，她則指，比起延期寧願冒雨看演唱會，「如果延期，可能因為工作延期來不了。」

另一來自廣州的陳生亦指，如延期的話或可能要錯過今次演唱會，而等其在內地演出。他續指，大雨無影響氣氛，笑言今日坐高鐵赴港時已遇到不少同好，而自己亦準備十足，已帶備雨傘、雨衣應對突如其來惡化的天氣。

▼5月1日 五月天第二場演唱會押後▼

