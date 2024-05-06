搶人才｜生產力局出擊參與人才展　壯大本地創科發展

創科已成香港發展的大方向，市場對創科人才需求旺盛。香港特區政府大力投入資源推動創科發展，發表《香港創新科技發展藍圖》，重點提出壯大創科人才庫，要充實本地及海內外創科人才資源，以實現國際創新科技中心的目標，例如去年底成立了「人才服務辦公室」（人才辦），同時擴大「高才通計劃」，截至今年2月底已收到超過7萬份申請。隨著數碼科技應用的普及，本港的創科人才供不應求。因此，生產力局將參加於5月7至8日在香港會議展覽中心舉行的「機遇匯人才博覽展」，招募本地、內地和海外優秀人才，同時推廣生產力學院提供的多元化培訓服務，幫助人才隨時隨地提升自我價值。



生產力局致力培育創科人才

人才辦首辦「香港．全球人才高峰會」，其中一個重點活動為「機遇匯人才博覽展」，而一直致力推動本港創科發展的生產力局是其中一個參展單位，提供跨領域的就業機會，涵蓋新型工業化、智能製造、數碼轉型、網絡安全、綠色及智慧生活、未來技能與中小企支援，發掘合適的優秀人才。現場更會提供面對面的交流機會，求職者能透過生產力局的人力資源團隊及各部門的代表，了解其企業文化、職位發展和行業趨勢。

生產力局提供新型工業化、智能製造、數碼化與網絡安全以及智慧與綠色生活等領域的就業機會。

廣納世界各地人才，實現科研夢想

生產力局一直積極招攬來自世界各地的人才加入，於支援人才前來香港發展方面經驗豐富，包括協助内地及海外優秀人才的工作簽證申請，並特設一系列的措施幫助非本地人才融入團隊，例如以英文、廣東話及普通話為新同事舉行入職介紹會以及各類活動，打破語言隔閡，助内地和海外員工快速融入公司文化等。

成功入職後，生產力局會為員工提供一系列培訓及發展計劃，例如職位輪換、學習津貼以及「FutureSkills」的提升和再培訓課程等，涵蓋領導和管理技能、創新和創造力、個人效能等範疇，協助他們不斷增值。工作以外，生產力局亦關注員工的身心健康，舉辦各類型活動，由跑步比賽、行山比賽和電競比賽，到探訪無家者、清潔沙灘等社區活動，不但激發員工活力、提升員工福祉和滿意度，更藉此連結不同文化背景的員工，促進彼此的了解及交流，培養團隊精神。

生產力局吸納世界各地優質人才，當中大部分從事技術相關工作，亦提供融洽的工作環境鼓勵人才發揮所長。創科人才在此認識到志同道合的伙伴，接觸到海內外不同企業發展與需求。針對企業的痛點，研發團隊通過深入交流與合作，研發出真正落地應用的科研技術，屢獲「愛迪生獎」（Edison Awards）、「百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）、「日內瓦國際發明展」等國際著名創新發明獎項，揚威海外的同時，令創新研發惠及普羅大眾。

生產力局技術團隊的創新研發屢獲本地、內地及國際的重要科研獎項和嘉許，包括「愛迪生獎」（左）、「日內瓦國際發明展」（中）、「百大科技研發獎」（右）等，並已落地應用，助業界善用先進科技解決痛點，提升競爭力，以創新科技改善市民日常生活素質，造福社會。

積極培訓創科新血

在職涯發展的道路上，除了把握工作機會，裝備「未來技能」、自我增值也是成功的關鍵。生產力局轄下的生產力學院在培育人才及推動創科教育上不遺餘力，藉今次參展將向有意來港或在港發展的人才、非本地大學生介紹及提供各樣創新、高科技及高增值的培訓服務。為應付市場急速轉變，學院一直與時並進，定期更新「未來技能」框架。博覽展中，我們將介紹一系列炙手可熱的課程，如Generative AI、ChatGPT、網絡安全、智慧項目管理及可持續發展等，助人才提升生產力與競爭力。

生產力學院課程包括 Generative AI、 ChatGPT等，亦推出「vLearn 網上學習平台」，讓學員能隨時隨地增值自己。

除了實體培訓課程、研討會和交流活動外，學院亦推出「vLearn 網上學習平台」，為學員提供網上bite-sized video和互動的學習內容，題材圍繞本地商業案例及趨勢，讓有意來港或在港發展的人才了解香港企業需要。

生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶女士指：「生產力局作為香港領先的應用科研機構，一直把培養創科人才作為重點工作，全力推動創新科技落地應用，解決行業痛點，幫助傳統產業升級轉型，支持新興和未來產業發展。我們透過舉辦多元化課程，滿足不斷改變的技術及管理需求，提升整體創科氛圍。」

生產力局首席人才總監黃嘉恩先生表示：「香港致力發展成為國際創新科技中心，積極推動新型工業化，成就新質生產力，其中人才培養是關鍵要素。生產力局持續深化與本地、內地及國際科研著名機構及院校合作，不斷引入海內外頂級創科資源，為研發人才提供優質的環境發揮技術專長，實現科研夢想，服務業界和社會。我們會繼續配合香港特區政府《香港創新科技發展藍圖》中壯大創科人才庫等方向持續發力，積極招募全球優秀創科人才，以成就香港創科發展。

生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶女士指：「生產力局一直把培養創科人才作為重點工作。我們透過舉辦多元化課程，滿足不斷改變的技術及管理需求，提升整體創科氛圍。」

生產力局首席人才總監黃嘉恩先生表示：「我們會繼續配合香港特區政府《香港創新科技發展藍圖》中壯大創科人才庫等方向持續發力，積極招募全球優秀創科人才，以成就香港創科發展。」

如有興趣了解更多，歡迎蒞臨灣仔會展「機遇匯人才博覽展」生產力局攤位，一展你對香港創科的熱誠！

機遇匯人才博覽展

日期：5月7至8日

時間：上午10:00至下午5:30

地點：香港會議展覽中心Hall 3F

生產力局攤位編號：B20

活動費用全免，可經官網預先登記後憑二維碼入場。

（資料及相片由客戶提供）