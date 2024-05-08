入境處與應科院合研創新通關模式　運用創新科技提升通關效率

為響應政府推動「智慧城市」的政策，應科院與香港入境處首次正式合作，於「創新通關模式」、「生物特徵認證」、「人工智能技術」和「機械人技術」四大範疇上，推動各種適用於出入境服務的創新科技應用，為市民提供更高效優質的服務。

攝影：陳葦慈



先進容貌識別技術 推動車輛通關自動化

在保安局局長鄧炳強（後排左）以及應科院董事局主席李惠光工程師 （後排右）見證下，入境處處長郭俊峯先生（前排左）和應科院行政總裁葉成輝博士（前排右）簽署合作備忘錄，攜手善用創新科技，提升服務水平。

在應科院董事局主席李惠光工程師及保安局局長鄧炳強先生見證下，應科院行政總裁葉成輝博士和入境處處長郭俊峯先生日前正式簽署合作備忘錄。應科院團隊將善用先進容貌識別技術提升出入境檢查服務，包括採用多重攝影機矩陣感測融合技術，藉快速搜尋AI演算法和失焦去模糊引擎，以及臉部辨識和臉部正面化技術，在短時間內識別及捕捉移動中的目標，實現通關自動化，及提升效率。例如部份車輛後座並沒有可活動的車窗，應科院研發的嶄新技術，可讓這些車輛進行出入境檢查時，在隔着玻璃的情況下繼續進行核對影像的工作。

入境處處長郭俊峯指，與應科院的合作具推動香港成為國際創新科技中心，對接國家「十四五」規劃的重要意義。

入境處處長郭俊峯指，入境處致力運用創新技術提升部門的服務水平和工作效率，以應對持續增加的公共服務需求和未來業務發展的需要。他以20年前推出的「e-道」為例，以自助辦理出入境手續代替人手檢查，善用科技提升服務效率。現時更優化至「非觸式e-道」，利用容貌識別技術代替指紋識別技術，掃碼即可輕鬆過關。

他續指，是次合作除了以行動表達對本地創科研發的支持，全力邁向建設智慧城市的目標，更具推動香港成為國際創新科技中心，對接國家「十四五」規劃的重要意義，讓市民與世界各地的旅客體驗創新科技帶來的好處。

應科院董事局主席李惠光工程師歡迎與各政府部門合作，善用應科院研發的各類創新科技，惠及普羅大眾。

推動科技輸出 鞏固技術轉移樞紐地位

此外，是次合作項目還包括研究採用嶄新生物特徵認證技術提升服務水平和執法能力，亦會探索利用人工智能和機械人技術，協助加強邊境保安和簡化通關程序。應科院董事局主席李惠光工程師相信這將起示範作用，鼓勵鄰近智慧城市使用創新科技，為各地民眾帶來更多便利。同時推廣香港研發的創新科技，鞏固香港作為技術轉移樞紐的地位。

應科院行政總裁葉成輝博士分享，入境處與應科院會在「創新通關模式」、「生物特徵認證」、「人工智能技術」和「機械人技術」四個主要範疇，探討創新的應用方案。

應科院行政總裁葉成輝博士指出，團隊將善用先進容貌識別技術提升出入境檢查服務，包括採用多重攝影機矩陣感測融合技術，藉快速搜尋AI演算法和失焦去模糊引擎，以及臉部辨識和臉部正面化技術，在短時間內識別及捕捉移動中的目標，實現通關自動化，及提升效率。「例如部份車輛後座並沒有可活動的車窗，我們研發的嶄新技術，可讓這些車輛進行出入境檢查時，在隔着玻璃的情況下繼續進行核對影像的工作。」

（資料由應科院提供）