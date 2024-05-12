母親節｜一家四口任護士　母難忘沙士兼顧家庭　贈女兒頸鈕喻傳承

5月12日除了是母親節外，亦是國際護士節，現職威爾斯親王醫院的姚麗萍與丈夫、兒子和女兒都是護士，一家四口在此日共同慶祝兩個節日。



本港2003年爆發「沙士」，姚麗萍在威院8A病房對面的8B病房工作，工作繁忙又高危，在照顧病患同時，又要兼顧母親的職責，亦擔心染疫感染年幼的兒女，幸得丈夫配合，早晚分工分擔家庭重擔，終於捱過疫情。



到子女長大成為「白衣天使」，姚麗萍多了一個「前輩」的身份，在女兒的畢業禮上，姚麗萍更把珍藏超過30年的護士頸喉鈕「傳承」給女兒，在新冠肺炎期間，兩母女一同上「戰場」，在抗疫之餘加深了母女感情。



5月12日除了是母親節外，亦是國際護士節，有一家人可在此日共同慶祝兩個節日，因一家四口都是從事護理行業。（盧翊銘攝）

現職威爾斯親王醫院部門運作經理（內科及藥物治療學系）的姚麗萍，一家四口都是從事護理行業，丈夫鄭國中為中央援港應急醫院資深護師，女兒鄭詠曦是婦產科註冊護士，兒子鄭竣謙於澳洲任職神經外科註冊護士。

姚麗萍指，難忘03年沙士疫情在8B病房工作，當時威爾斯8A病房就在隔離，身邊有同事染疫病倒，「由工作伙伴變成病人」，更有同事因染疫而去世，「抗疫經過有苦有辣，好難忘」。（盧翊銘攝）

難忘03年沙士邊抗疫邊照顧家庭 「話唔擔心就呃你嘅」

2003年香港爆發沙士，威院8A病房成為重災區，當年在一房之隔8B病房工作的姚麗萍，要拯救患者同時，亦要兼顧母親職責。

姚麗萍憶述，當年身邊有同事染疫病倒，「由工作伙伴變成病人」，更有同事因染疫而去世，「抗疫過程有苦有辣，好難忘」，當年子女仍然年幼，「話唔擔心就呃你嘅，但一着起件護士制服嘅時候，使命感令我唔理得咁多」。

現職中央援港應急醫院資深護師的鄭國中表示，03年沙士，當時太太姚麗萍已在8B隔離病房，自己則被安排到其他病房工作，和太太內外配合、早晚分工，主力照顧家庭。（盧翊銘攝）

「唯有照顧好病人，做好防感染控制，見步行步」

鄭國中當年被安排到其他病房工作，姚麗萍就與丈夫內外配合、早晚分工，丈夫上班時就由她照顧子女，「一定辛苦㗎啦，雖然會有啲犧牲，但我哋兩個都盡量會互相配合」，為減低感染家人風險，她經常提醒自己，「唯有照顧好病人，做好防感染控制，見步行步」。

至2019年，世紀疫症「新冠肺炎」肆虐，姚麗萍再一次要面對疫情挑戰，不過這次不同的是，整個醫護團隊已經有抗疫經驗，做足準備，所以完全不太擔心，她亦明白到自己身份轉變，能帶領同事抗疫，更明白前線同事的需要。

姚麗萍在女兒的畢業禮上，她把珍藏超過30年的頸喉鈕送給女兒，寓意「緊緊相扣」，有傳承的意味。（盧翊銘攝）

女兒畢禮母贈頸喉鈕 「緊緊相扣」具有傳承意味

直至子女長大，均選擇加入護理行業，姚麗萍和丈夫都十分支持，「因為護士係一份神聖工作」。除了母親，姚麗萍頓時多了一份「前輩」的角色，她認為，做護士最重要的特質是要有「三心兩意」，「愛心、關心、小心，切勿大意、多加注意」。

在女兒的畢業禮上，姚麗萍更把珍藏超過30年的護士頸喉鈕，親手繫上女兒的制服上，寓意「緊緊相扣」，有傳承的意味。

女兒鄭詠曦表示，在畢業那天收到母親的禮物時，覺得很大的責任感，但同時亦有很強的使命感，使她希望自己能成為一個出色的護士。

母女新冠共同抗疫 女：犯錯後被「雙重訓斥」

鄭詠曦指，父母對她投身護士行業有十分大影響，「中學就喺醫院附近，所以成日會喺放學後去醫院等爸爸媽媽放工，就會喺醫院周圍探索，就機緣巧合下對護理行業感產生興趣」，再加上自己喜歡幫人，就在大學選科時選擇護理學，並立志成為護士。

在新冠疫情期間，鄭詠曦也在內科病房工作，而母親正是她的上司，更被指派到高危病房工作，鄭詠曦笑指，會叫在工作時稱母親做「Ms.Yiu」，並指曾經在工作犯錯後被上司和母親「雙重訓斥」，姚麗萍亦笑言女兒在工作中享有Double benefits（雙重福利）。

父母都從事護理行業，工作繁忙，未必會有足夠時間陪伴子女，但鄭詠曦指，因從小到大都聽到不少父母提及工作內容，所以已經知道護士工作未必能準時收工，「由細到大已經習慣咗，唔會覺得爸爸媽媽會少咗同我哋相處，其實佢哋放假陪翻我哋嘅時間都一樣」。

鄭竣謙表示，自己同樣是受父母影響，他坦言本身對護理行業並不太感興趣，在大學選科的時候打電話給父母商量，在經過父母的意見後，他最終都選擇以護士為職業。（盧翊銘攝）

兒子澳洲任護士 投身護理行業共同話題變多

兒子鄭竣謙現於澳洲的一所公立醫院工作，他坦言，本身對護理行業並不太感興趣，在大學選科的時候打電話給父母商量，在經過父母的意見後，他最終都選擇以護士為職業。

鄭竣謙表示，在投身護理行業前後，與家人之間的共同話題變多，因為了解到行業的辛酸，在遇到不懂的地方會問父母的意見，和他們的溝通亦會變多。