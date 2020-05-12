護士節｜執業逾40年　護士臨退休前再遇疫症︰劃上咗完美句號

本港新型冠狀病毒肺炎疫情日漸緩和，然而在過去百日，醫院隔離病房卻仿如在另一個世界，走在抗疫最前線，醫護難言稍息。今日（12日）為國際護士節，明愛醫院感染控制顧問護師梁佛英、瑪嘉烈醫院傳染病中心部門運作經理李韻梅、北區醫院內科病房經理賴永富、伊利沙伯醫院內科註冊護士劉建樂，過去幾個月謹守崗位奮戰，在紀念護士付出的日子，且聽他們有甚麼感受。

接受採訪的護士各處於人生不同階段，有即將退休、有人擔任主管、也有人剛升職至管理病房等。（盧翊銘攝）

明愛醫院感染控制顧問護師梁佛英將於今年七月退休，她的護理生涯逾40年，見證本港護士專業化的過程，亦經歷過SARS、禽流感、豬流感等世紀疫症。她慨嘆，本以為能「功成身退」，沒想到退休前卻遇上新冠肺炎。她憶起過去有同事曾不幸感染SARS，在病床上艱苦氣喘，因此已離開前線的她，仍時常提點後輩「最緊要定！要慢慢做！」

同樣經驗豐富的瑪嘉烈醫院傳染病中心部門運作經理李韻梅指，傳染病中心接收首20宗肺炎確診個案，更形容自己的角色是「龍舟鼓手」，負責指揮同事及安排病房，例如將有限的病房收容最多的病人。曾經歷SARS的她指，沒想到事隔17年舊事重演，前往醫院的車上再無其他乘客，只得「一車車醫護」，因而為努力奮戰的同事感到自豪。

北區醫院內科病房經理賴永富較為年輕，在疫情爆發初期仍活躍於前線，負責為病人打針、派藥、抽鼻咽分泌等工作。然而在隔離病房工作三星期後，疫情急轉直下，確診人數劇增。當時他臨危受命，被指派營運二線隔離病房，但人手不足，同事來自「五湖四海」共13個部門，僅得他擁有隔離病房工作的經驗。他續指，正因同事無既定的框架，只要不違背感染控制的原則，可行的方法便會接受，反而整個運作過程相常順暢。或因成功營運的經驗，他在採訪當日已升職至病房經理。

「搲爆頭」助病危老夫婦見最後一面

談及疫情中感受最深刻的事，梁佛英想起之前有老夫婦同時入院，由於年紀老邁且患有長前病患，老婦其後病情轉差，梁佛英與同事均希望讓夫婦見最後一面。然而隔離病房設有嚴格的規定，進出病房的流程設有乾淨及骯髒的路線。她指「當時搲爆晒頭」，因病人具有傳染性，致實行上充滿困難。最後她與高層相討多個方案，決定以另外的通道運送伯伯到ICU病房探望妻子，「大家都覺得成全咗一件美事。」

翻查資料，上述提及的個案是居於元州邨的染病夫婦，分別是79歲丈夫及76歲太太，於2月底入院，兩人都列為本地感染個案。而76歲太太最後不治。

離家數十日心情沉重 最掛念家中兩兒

對於育有兩名幼兒的賴永富而言，家庭就是他的軟肋。「3月9號拎住行李搬離屋企，行李點重都唔及心情沉重，知未來幾個月未必返到屋企。」他指，當時的心情矛盾，因得知醫院的防護裝備充足，以及感染控制指引完善，所以沒有擔心自身安危，反而最掛念家人。他又指，為打發多日的閒餘時間，還特意到深水埗購買遊戲機，誰料到因工作的疲勞，直至今日仍未拆開。「每日都好攰㗎，N95嘅壓力好大，日日戴幾個鐘連皮都韌晒。」

住酒店常吃外賣 感謝母親煲湯之恩

而伊利沙伯醫院內科註冊護士劉建樂一直與父母同住，指自出生以來，從未試過如此長時間離開家庭。他續指，母親有煲湯的習慣，即使在疫情期間仍持續為他煲湯，但為免高風險的接觸，取湯的過程只得五秒鐘。他藉近日的母親節表達感恩，「喺酒店住成日要食外賣，有阿媽嘅湯水飲下好好，冇咁多味精健康啲。」

執業逾40年功成身退 自言劃上完美句號

資歷豐富的李韻梅認為，已把自身的經驗傳承給後輩，回想起從第一宗個案起連續14日無休，每夜11點離開醫院，直至有同事跟她說「我哋搞得掂喇，你走先啦」。她指，當時深深感受到同事的蛻變，「佢哋都長大咗，好進步，如果我𠵱家退休都唔會再有咩擔心。」

梁佛英亦慨嘆，本港感染控制部門僅110人，她能在退休前開辦感染控制專科訓練，栽培共20多人，算在生涯中劃上完美的句號。她盼望新晉能繼續努力，相信他們在應對疫情已變得身經百戰。「係有啲唔捨得，因為我係鍾意做嘢嘅人，但係時候要休息下。」