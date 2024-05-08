港鐵觀塘線7.28維修不停4站　一文看清替代路線　轉車例子懶人包

港鐵今日（8日）公佈，今年7月28日將全日暫停觀塘線太子站至何文田站列車服務，以在油麻地站附近的交叉渡線隧道，展開更換電纜吊架工程。當日市民乘坐港鐵出行時，要留意轉車安排，包括太子為當日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，乘坐觀塘線的市民，如欲往旺角、油麻地，需提早到太子轉車。另外，由於油麻地、何文田、黃埔三個站的出入過程較「轉折」，港鐵與九巴公司合作，額外提供兩條免費巴士線服務。



港鐵今日（8日）在記者會公佈觀塘線部份路段更新設備事宜，期間將停止行車一整天，受影響車站包括涉及太子至何文田。（何瑞芬攝）

維持調景嶺至太子 何文田至黃埔列車服務

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲在記者會表示，7月28日將暫停觀塘線太子、旺角、油麻地、何文田站列車服務，屆時維持由調景嶺站到太子站，由何文田站至黃埔站的列車服務。當日如乘客坐觀塘線，從調景嶺出發，將以太子站為終點。

經荃灣線到旺角油麻地 屯馬線往何文田

她續指，如市民前往旺角或油麻地，可以轉乘荃灣線到達；如前往何文田站，則可轉乘屯馬線前往；如前往黃埔站，則可以經觀塘線，於何文田站前往。她強調整個網絡包括98個車站，「仍然站站開放，站站有服務，站站有車搭。」

太子站是當日荃灣線與觀塘線的唯一轉車站，她指，市民如平時經觀塘線，由太子站轉荃灣方向，可在當日如常在太子站下車，往對面月台，乘搭列車前往荃灣方向。如由觀塘線前往中環方向，則不能在旺角轉車，需提早在太子站轉車。市民亦可在鑽石山或南昌站轉屯馬線，往何文田及黃埔站。

不過，她指出，如由油麻地前往何文田或黃埔站，三站之間出入較為轉折，故與九巴公司合作，提供兩條路面巴士線，由油麻地往黃埔或何文田可以乘搭免費的8號巴士線；如由黃埔往油麻地可以乘搭30X號巴士線，並有沿途指定免費車站。

以由荔景站前往黃埔站為例，當日市民需經替代路線包括東涌線、屯馬線及觀塘線前往，需時將會比平時多出5分鐘。（何瑞芬攝）

個案1、石硤尾站往何文田站（多11分鐘）：



原路線：觀塘綫直達，需時9分鐘

當日路線：石硤尾站乘觀塘綫往調景嶺方向，到九龍塘站，轉乘東鐵綫到紅磡站，再坐屯馬綫到何文田，需20分鐘，較原路線多11分鐘。

個案2、荔景站往黃埔站（多5分鐘）:



原路線:荔景站乘荃灣綫到旺角站，轉乘觀塘綫往黃埔站，需時22分鐘

當日路線:荔景站乘東涌綫往南昌站，轉屯馬綫往何文田站，再轉觀塘綫到達黃埔站，需時27分鐘，較原來多5分鐘