黑雨水浸｜港鐵有信心明重開黃大仙站打通觀塘線　設施受損待維修

政府宣布極端情況將於今晚（8日）午夜12時結束，鐵路觀塘線因黃大仙站水浸嚴重，彩虹站至石硤尾站暫停服務。港鐵今晚指按現時搶修進度，有信心明日可重開黃大仙站，恢復觀塘線全線服務。不過站內多項設施損壞，搶修及清理也需時，明日未必能全數恢復使用，包括扶手電梯及升降機、入閘機、月台幕門和廣播設備等，個別出入口仍需維持關閉，職員會推出流動閘機拍卡、或手持裝置掃二維碼，協助乘客入閘。



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港鐵：雨水很快湧至月台 立即疏散無人被困

港鐵公司過境鐵路總管張志強在晚上10時30分見記者，他指在暴雨下，職員在黃大仙車站入口裝門板擋水，但水突然湧入車站，在百年一遇暴雨下，雨水很快湧至月台，當時車站立即疏散，故無人被困。

至今日凌晨0時15分，港鐵停止黃埔站至觀塘站所有車站服務，黃大仙站及後裝好門板。張志強續指，要恢復服務，需維修站內多類設施及清理站內垃圾。他又提到，柴灣與彩虹站站內不同地方昨晚均有水浸，今早也順利恢復服務；而東鐵九龍塘站今早都因暴雨有水浸，來往列車一度共用月台，經搶修才能恢復服務。

港鐵過境鐵路總管張志強表示，有信心觀塘線全線明日恢復貫通行駛。（馬煒傑攝）

扶手電梯、升降機、月台幕門、入閘機和車站廣播全浸壞

張志強指，按現時搶修進度，有信心明日可恢復觀塘線全線服務，包括重開黃大仙站。但他表明，黃大仙站內的扶手電梯、升降機、月台幕門、入閘機和車站廣播等均損壞，搶修及清理也需時，明日站內的設備未必能全數恢復使用，有部分出入口仍需維持關閉。

他續提到，屆時站內會有職員協助乘客出入車站及上落車，乘客可用流動閘機拍卡、或找職員以其手上的裝置掃二維碼入閘。他預計排隊、等車時間會較長，而月台幕門明日會維持打開，乘客要注意安全。他也建議乘客預多些時間乘車，由於站內扶手電梯、升降機維修需時，有需要的乘客可在樂富或鑽石山站乘車。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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職員積水內維修 港鐵指有確保職員安全及已隔電

就有港鐵職員在水浸的隧道內進行搶修，張志強指在所有維修工作，都會確保職員有安全維護及安全隔電情況下，才入內隧道內進行搶修，做之前有富經驗同事帶隊，也有監察團隊確保安全。

港鐵也在社交平台撰文，指知道大眾關心維修員工安全，特別是他們水浸下的工作情況。該文指，港鐵了解過後，確認當時車站所有入口已裝好防水閘，確保無水再流入車站及隧道，隧道亦已隔電，才安排該組維修同事前往黃大仙站附近隧道段內清理排水井。

▼9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

