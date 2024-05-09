鐵路警區300警調入各總區　鐵路特警合併　警方：不是解散是升格

警務處鐵路警政有45年歷史，未來將迎來新發展。現時，「鐵路警區」有近400警力，將來總部會由隸屬東九龍總區，升格至警察總部層面，由行動部掌管。6月起，鐵路執法工作，改由五大陸上總區肩負，原本300多名前線人員將分配至各警區，而「鐵路應變部隊」亦將併入「反恐特勤隊」。



警方指出，過往鐵路警區警員依賴港鐵列車執勤，有機會影響行動效率，未來陸上單位可更靈活調配人手應對突發事件。警方強調，今次計劃「唔係解散鐵路警區，係警政效率提升方案」，鐵路資源沒有減少，將來鐵路上只會有更多軍裝警員巡邏。



警隊「鐵路警區」會升格至警察總部層面，改由隸屬行動部，提升鐵路執法效能。（廖雁雄攝）

警隊於1979年成立「鐵路分區」，隸屬東九龍總區，主要為當年觀塘綫的9個車站提供警政服務，其後於2003年升格為「鐵路警區」，並於2018年設立特警隊「鐵路應變部隊」（RRT）。

警：單一警區處理全港鐵路有挑戰 遇壞車礙執法

警隊指出，現時鐵路網覆蓋全港共有98個站，每日載客量500萬人次，未來有新鐵路項目，現由單一警區提供全港鐵路警政服務存有挑戰，加上一旦遇港鐵服務延誤或中斷，會影響執法機動性，在重新審視全球反恐形勢後，有需要提升行動效率。

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直接隸屬行動部 保留30人制定政策及訓練

警隊遂於2022年開始研究提升鐵路警政效能，同年第四季展開「鐵路同心計劃」，調派機動部隊、衝鋒隊及軍裝巡邏小隊到鐵路巡邏，巡邏數字提升50%，反恐巡邏數字上升30%。

現時鐵路警區有近400警力，未來總部會直接隸屬行動部，當中30多人負責制定警政政策，及為警隊提供鐵路執法訓練，其餘300名前線會分配至各警區。至6月中，陸上總區會正式接手鐵路警政，「鐵路應變部隊」將併入「反恐特勤隊」，由淺灰色戰術服裝改穿淺藍色戰衣，手臂上的RRT亦改為CTRU。

警務處行動部總警司王智榮（左）強調，「唔係解散鐵路警區，係警政效率提升方案」。（廖雁雄攝）

資源沒有減少 「唔會少咗警員喺鐵路巡邏」

警隊現時有6000空缺，外界關注警隊「解散」鐵路警區填補人手。警務處行動部總警司王智榮強調，計劃與人手不足無關，「唔係解散鐵路警區，係警政效率提升方案」。港鐵早年曾發生縱火案，陸上總區如何應付鐵路突發事件？王智榮指出，所有前線資源沒有減少，只是透過不同行動部署，提升應變及巡邏能力，「大家可以放心，唔會少咗警員喺鐵路巡邏」。

將來各總區會負責所屬鐵路站，倘鐵路出現跨警區罪行能否及時處理。王智榮強調，警隊已制定指揮架構系統，應對總區交界執法情況，「陸上警區有既定而好強嘅指揮架構，不論案件喺邊度發生，都會有指揮人員可以因應事件種類，調派不同部隊應變，將來呢個責任由地面指揮官處理，成件事效率更高」。

警務處鐵路警區指揮官余偉傑指出，鐵路治安保持平穩，過去三年每年約1100宗罪案。（廖雁雄攝）

加強人員培訓 有足夠知識、能力及決心加強鐵路安全

警務處鐵路警區指揮官余偉傑指出，鐵路治安保持平穩，過去三年每年約1100宗罪案，主要涉及行騙、侵害女性、搵快錢等罪行。他表示，過去40多年，有不少警員曾駐守鐵路警區，現散布不同部門，相信各警員有能力處理，警隊未來亦會加強人員培訓，讓前線有足夠知識，能力及決心加強鐵路安全。