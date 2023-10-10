消息指警方將解散鐵路警區 料近400警員明年初調至地面協助巡邏

警隊近年人手流失嚴重，今年6月保安局的文件中披露空缺率達17.8%。據了解，警方擬解散有38年歷史的鐵路警區，並將近400名警員調至地面協助前線巡邏，原有的工作則由各港鐵站所在地面警區調配機動部隊及衝鋒隊兼顧，據悉最快明年初會實行。



日後收鐵路範圍報案後 警方調派地面人員到場

據消息人士表示，警隊內部流傳解散鐵路警區消息已久，據悉最近已陸續向內部發出通知，新措施原訂今年年尾實施，現正處理行策及編制安排，大約明年初會實行，初步了解，人員會調派至警隊各部門填補空缺。

據悉，日後警方接獲涉及鐵路範圍的報案後，會立即調派附近的地面人員到場，例如軍裝巡邏小隊、衝鋒隊、機動部隊等，繼續確保與維持鐵路安全。

警方：一直致力靈活調配資源

警方表示，警隊有一套行之有效的資源調配策略，如有涉及公眾的資源調配，警隊會適時將細節向公眾公布；警隊一直致力靈活調配資源，持續優化行動部署，為市民提供最優質服務，保障市民的生命財產，任何資源的重新調配均會經過深思熟慮及反覆研究，並會與相關持份者密切溝通，將社會的利益及市民的安全放在首位，致力提供優質服務。