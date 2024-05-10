日本喇叭牌亞太區總經理詳解正露丸　一文拆解大眾疑惑

日本喇叭牌正露丸是幾十年來廣受港人安心服用的腸胃藥品，然而，最近有報道指市面上有「正露丸」產品被揭發偽造檢測報告，隨即引起社會關注。由於涉事的「正露丸」產品同樣是橙色包裝盒，不少人誤以為是指在香港隨處可買的喇叭牌正露丸，近日日本大幸藥品株式會社（以下簡稱「大幸藥品」）駐香港的亞太區總經理李少程先生接受本報訪問，為大家詳解正露丸和喇叭牌，希望能消除大衆的疑慮。

攝影：歐嘉樂



日本喇叭牌正露丸向來是港人居家必備的產品，無論是腸胃不適、水土不服、甚至是蛀牙痛，喇叭牌正露丸都能派上用場。不過，上個月就有某牌子「正露丸」產品被揭偽造檢測報告逾30年之久，立即被日本當地政府勒令停產和停售，由於該品牌產品同爲橙色包裝盒，令港人擔心自己多年來服用的喇叭牌正露丸是否有問題。

大幸藥品亞太區總經理親解喇叭牌高質之謎

目前香港市面上有售幾款不同牌子的「正露丸」產品，當中一些甚至未於香港衞生署進行藥物註冊。透過訪問大幸藥品（亞洲太平洋）有限公司的總經理李少程先生（Johnny），他解釋「正露丸」在日本是腸胃藥的代名詞，在日本除了大幸藥品外亦有幾家小型公司生產，但由大幸藥品研發和生產的只有喇叭牌正露丸及喇叭牌正露丸糖衣A，也是目前市場份額最大，最具代表性的正露丸產品。

大幸藥品研發和生產的只有喇叭牌正露丸及喇叭牌正露丸糖衣A，也是目前市場份額最大，最具代表性的正露丸產品。

喇叭牌正露丸採用天然成分研製。當中的主成分木餾油，是以將山毛櫸等天然植物加以乾餾後精製而成日本藥典標準的木餾油。木餾油有效幫助腸胃蠕動回復正常，具有調整腸道內水分含量的功能。

正露丸始創於1902年，大幸藥品早於1946年獲取喇叭牌正露丸繼承權並在大阪設廠生產該產品及在全日本銷售，在1954年更將喇叭牌正露丸拓展到海外包括於香港銷售。Johnny亦透露：「擁有悠久歷史的喇叭牌正露丸，生產過程嚴格遵守衛生當局的註冊標準，包括配方和成分的要求，產品名稱和成分一直以來未作出任何改動。」

大幸藥品堅守嚴格的内部管控和品質檢測，確保信賴度極高的產品質量，成就代代相傳的百年腸胃良藥。

日本大幸藥品株式會社（以下簡稱「大幸藥品」）駐香港的亞太區總經理李少程先生表示，擁有悠久歷史的喇叭牌正露丸，生產過程嚴格遵守衛生當局的註冊標準，包括配方和成分的要求，產品名稱和成分一直以來未作出任何改動。

喇叭牌正露丸獲日本、中國、香港官方批准認證

喇叭牌正露丸及喇叭牌正露丸糖衣A是由日本大幸藥品株式會社研發及生產，並獲得日本GMP認證規範及嚴謹的生産品質管理規範。於1954年，已進口到香港並獲得香港衛生署註冊認可的西藥藥品。

在90年代，喇叭牌正露丸取得了進口中國大陸藥品許可證，正式進入大中華市場，更是唯一獲認證的正露丸品牌。

喇叭牌作為業界龍頭，面對今次有其他牌子偽造檢測報告事件，Johnny反而認為喇叭牌正露丸「真金不怕烘爐火」：「當然一開始可能會令大家誤會喇叭牌正露丸是涉事品牌，但今次事件可以令大家更了解喇叭牌正露丸這個藥品，當大家釐清品牌後，應該更能明白到喇叭牌多年來維持的高品質經得起考驗。無論如何，我都要代表喇叭牌感謝大家不離不棄，一路相伴和支持，我與很多香港人一樣，都是和喇叭牌產品正露丸一起成長的世代！」

三大秘訣揀啱喇叭牌

最後，Johnny亦向讀者傳授揀選喇叭牌正露丸的三大秘訣：「第一，當然是喇叭牌的紅色直立「喇叭」註冊商標 ；第二，可以留意香港衛生署的註冊編碼：『喇叭牌正露丸』的註冊編碼是HK-13218，『喇叭牌正露丸糖衣A』的註冊編碼則是HK-19878；第三，包裝盒上印有「大幸藥品株式會社」的字樣。只要認住這三項特徵，就不會買錯仿製品或其他品牌！」

揀選喇叭牌正露丸的三大秘訣：紅色直立「喇叭」註冊商標、香港衛生署的註冊編碼和「大幸藥品株式會社」字樣。

（資料及相片由客戶提供）