科大編委會稱疑有宿生研磨大麻影片流出　校方：正調查事件

科技大學學生會編輯委員會今刊登帖文指，接獲一位匿名讀者的投稿，稱有一名現屆社一宿生會幹事於社交網站分享了一段在 UG Hall I 內吸食大麻的影片，片中看到一名學生在宿舍房間內研磨疑似大麻的物品。



科大回覆查詢時指，留意到網上流傳的短片，正調查相關事件。科大指，有既定程序處理學生違規行為，個案若經證實，校方會依據違規行為的嚴重性，採取不同跟進行動或紀律處分。



科技大學。（蘇煒然攝）

科大學生會編輯委員會今（11日）刊登帖文指，接獲一位匿名讀者的投稿，稱有一名現屆社一宿生會幹事於社交網站分享了一段在 UG Hall I 內吸食大麻的影片。該片段長約 18 秒，其中可以看到一名學生在宿舍房間內研磨疑似大麻的物品，書桌上還擺放了數包疑似大麻以及吸食工具。

科大回覆查詢時指，留意到網上流傳的短片，並正調查相關事件。科大有既定程序處理學生違規行為，個案若經證實，校方會依據違規行為的嚴重性，採取不同跟進行動或紀律處分。校方重申，絕不容忍任何違法行為，並已加強巡查，敦促學生保持警惕，守法守規。

科技大學學生會編輯委員會接獲一位匿名讀者的投稿，稱指有一名現屆社一宿生會幹事於社交網站分享了一段在 UG Hall I 內吸食大麻的影片。（網上截圖）

此次是繼在二月份被發現有疑似大麻氣味後，UG Hall I 再流出有學生疑似研磨大麻片段。今年2月有宿生指，收到學生住宿辦事處通告指在2月20日發現UG Hall I有疑似大麻氣味，表示會認真處理此事，呼籲宿生如有發現或懷疑應立即舉報。事後校方表示，接獲投訴後已即時作出調查，並無發現相關違法行為。