一地兩檢｜深圳擬開發羅湖區過境土地　東鐵線直達重建後口岸大樓

深圳羅湖區政府早前推出四個集中連片區域開發計劃，當中包括鄰近羅湖口岸的過境土地B1地塊。當地相關部門表示，考慮將香港港鐵東鐵線引入羅湖境內，並在重建後的羅湖口岸實行「一地兩檢」，期望以後坐東鐵線的乘客，可在約50分鐘車程內，從深圳的核心區羅湖，直達港島的核心區。



過境土地B1地塊原為香港所有 發展跨境金融、國際貿易產業

深圳羅湖區政府早前推出四個集中連片區域開發計劃，包括清水河總部新城紅崗國際創新廣場片區、鄰近羅湖口岸的過境土地B1地塊片區、筍崗客整所片區和大望梧桐北側片區。總面積約133公頃，其中126公頃為招商用地。

過境土地B1地塊原為香港特别行政區所有，後來納入深圳市行政區域。就這片地塊的發展，當地政府計劃以跨境金融、國際貿易、生命健康為主要產業方向，對接香港北部都會口岸商貿區，成為戰略新興產業的合作示範園區。

過境土地B1地塊示意圖。（羅湖宣傳部）

重建羅湖口岸實行一地兩檢 坐東鐵50分鐘往來深港核心區

羅湖口岸也正規劃重建，羅湖區深港現代商貿業升級發展區指揮部副指揮長李乾表示，希望新建一個羅湖口岸，並實行一地兩檢，令香港的東鐵能在約50分鐘車程內，從深圳的核心區羅湖，直達港島的核心區。