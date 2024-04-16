特別財會｜東鐵線繁忙時間最逼爆載客率94%　大圍至九龍塘最擠擁

每逢平日早上，港鐵車廂經常出現逼爆場面，要進入車廂都要「大排長龍」。運輸及物流局回覆立法會特別財委會的議員提問時指，去年東鐵線逼爆繁忙時間載客率達94%，當中以大圍至九龍塘站最逼，總乘客量為2億8360萬人。至於輕鐵路線方面，610仍為最繁忙路線，載客率最高達93%。



至於服務延誤8分鐘或以上的事故宗數方面，港鐵去年錄101宗事故，當中94宗為機件故障，7宗為人為因素，撥出款額為2500萬元。



東鐵線羅湖站。（資料圖片／黃浩謙攝）

運輸及物流局回覆指出，以每平方米站立4人計算，去年東鐵線最逼，早上的繁忙時間載客率達94%，當中以大圍至九龍塘站最逼，總乘客量為2億8360萬人；其次則為屯馬線載客率達85%，其中以荃灣西至美孚最繁忙，總乘客量為2億803萬人。至於輕鐵路線方面，610仍為最繁忙路線，載客率最高達93%。

2023年早上繁忙時段重鐵線每小時最繁忙路段的載客率 （以每平方米站立4人的乘客密度為標準的每小時單向載客率l）



東鐵線｜大圍至九龍塘｜94%

屯馬線｜荃灣西至美孚｜85%

將軍澳線 ｜油塘至鰂魚涌｜84%

港島線 ｜天后至銅鑼灣｜81%

南港島線｜金鐘至海洋公園｜82%

觀塘線｜彩虹至九龍灣｜68%

荃灣線｜深水埗至太子｜73%

迪士尼線｜欣澳至迪士尼｜54%

東涌線｜奧運至九龍｜70%

去年錄101宗事故 罰款2500萬

運輸及物流局表示，港鐵公司會密切監察東鐵線的營運情況、市民出行模式及乘客量，因應實際需要和營運情況，適時調整列車服務。港鐵公司亦會按情況採取一系列措施疏導人流，包括實施乘客分流措施，引導乘客到較多空間的月台位置上車，讓客量分布更均勻，以及在乘客較多的車站安排短途班次列車疏導乘客。

至於服務延誤8分鐘或以上的事故宗數方面，港鐵去年錄101宗事故，當中94宗為機件故障，7宗為人為因素，撥出款額為2500萬元。