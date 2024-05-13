英國警起訴三男涉助香港情報部門　港府：已要求英方公正處理事件

英國警方周一（13日）公布起訴三名男子，指控他們犯下當地國家安全法（National Security Act）下的罪行，涉及協助香港情報部門和犯有外國干預罪（foreign interference）。香港政府晚上發表聲明，指已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。



據英國警方指，三人分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（Chung Biu Yuen）。他們在倫敦威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）出庭，在法庭被告席上確認自己的姓名、出生日期和地址，他們未有被要求對指控提出任何抗辯，獲准保釋，5月24日會再出庭。

就英國警方宣布起訴三人，聲稱其涉嫌違反英國國安法，香港特區政府發表聲明，指已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆。

聲明又指，香港駐倫敦經濟貿易辦事處的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流，並且提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。

特區政府已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

中國駐英國大使館周一（13日）發表聲明，強烈譴責英方編造借口、無理指責香港特區政府。聲明指，英國警方宣布起訴三名人員，聲稱其涉嫌向香港特區情報部門提供協助。中方對英方編造所謂案件，無理指責香港特區政府表示堅決反對、予以強烈譴責。中方已就此向英方提出嚴正交涉。