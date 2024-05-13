英國安法起訴三人身份曝光　前港警司任經貿辦　前英軍開保安公司

英國警方周一（13日）公布起訴三名男子，涉違反當地國家安全法下的罪行，疑協助香港情報部門和外國干預。當中被捕的63歲Yuen Chung Biu，據悉為現職港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，袁曾任香港警司。

《香港01》發現，餘下兩名被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良）及Matthew Trickett，在英國先後開設同名的保安公司， 衞志良自稱曾任英國軍人及警察，更曾擔任物業投資顧問，Matthew Trickett 則報稱為保安顧問。Matthew Trickett 開設的公司有一名報住香港公屋的董事，惟該港人聲稱與該公司無關，質疑個人資料遭盜用。



被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良）自稱曾任英國軍人及警察，更曾擔任物業投資顧問。（網上圖片）

其中一被告開保安公司 稱曾任英軍及警察

《香港01》發現，其中一名被起訴英籍男子、38歲的Wai Chi-Leung （Peter）（音譯：衞志良），於英國開設保安公司「D5 Security」。

據「D5 Security」的網頁及社交媒體介紹，公司於2020年2月成立，全名為「Dragon Five」。自稱「Peter衞Sir」的衞志良在Facebook專頁稱，在英國軍隊及警隊服務十多年；公司官網則稱他在英軍、警隊及私人保安行業有20多年經驗。

衞志良在Facebook稱，他是在英國生活的香港人，原生家庭並不富裕，「留學後紮（札）根英國」，中學畢業後追隨夢想參加英國皇家海軍。他自稱曾任突擊隊隊員，參加過阿富汗、伊拉克和利比亞等戰役，退伍後加入當地警察。他亦曾上載身穿英國軍服及警察制服的照片。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良）自稱曾任英國軍人及警察，更曾擔任物業投資顧問。（網上圖片）

不過，翻查英國公司註冊資料，衞志良於2022年已解散「D5 Security Limited」，他出任董事的「D5 Security Consultancy Limited」亦於今年3月，主動申請剔除註冊。「D5 Security」專頁亦只更新至2020年7月。

經營英國房地產生意 曾服務移英港人

另外，衞志良2019年起開設公司「Innovate Investment Group Ltd」經營英國房地產生意，衞志良自稱「英國專業投資顧問」及工程項目經理。他亦開設Facebook專頁，以中文介紹投資當地物業、租盤資訊。據其專頁，其公司曾服務移英港人家庭，亦曾舉辦多場免費投資講座。不過，該專頁於2023年9月後再無更新。

衞志良於2022年已解散「D5 Security Limited」，他出任董事的「D5 Security Consultancy Limited」亦於今年3月，主動申請剔除註冊。（網上圖片）

衞志良在其經營的物業投資網頁自稱，有十多年英國投資物業經驗，網絡「貫穿全英國」，有龐大的專業團隊，即使投資者不在英國，亦可提供一站式物業管理服務，更稱會為註冊會員提供免費課程。不過，該網頁連結現時已失效。

記者曾致電「D5 Security」及 「Innovate Investment Group Ltd」，惟前者電話被轉駁至留言信箱，後者的電話沒有接通。

衞志良過去亦曾任英國公司「Peterwai Ltd」、「Kobs Logistics Ltd」及「Robin International Education Consulting Ltd」，該三間公司均已撤銷註冊。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良）自稱曾任英國軍人及警察，更曾擔任物業投資顧問。（網上圖片）

兩被告開同名保安公司

《香港01》翻查英國公司查冊網站，被起訴的37歲Matthew Trickett在英國開設了兩間保安公司，分別為「D5 Consultancy Services Limited」及「MTR Consultancy ltd」， 當中「D5 Consultancy Services Limited」亦與衞志良的保安公司名字「D5 Security」相似。

衞志良在3月申請註銷其「D5」保安公司，報稱英籍的Trickett同時成立「D5 Consultancy Services Limited」，職業填上保安顧問。

另有港人董事 聲稱遭盜用身份無開英國公司

Trickett在公司成立僅一個月後便辭去董事職務，餘下一名吳姓港人董事，報住青衣公屋。《香港01》記者聯絡到吳姓董事，她否認和該公司有關，稱「我連喺英國有間公司都唔知」，懷疑是早前借貸後，個人資料遭人盜用，又稱不認識遭起訴的三名男子。

Trickett的另一間公司「MTR Consultancy ltd」則在2021年4月成立，為唯一董事及股東。

袁松彪（右）曾任水警警司，曾獲頒授水警總區指揮官嘉獎狀。（香港警察網頁）

另一名被起訴的63歲男子Yuen Chung Biu，據悉為特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。

另一被告為港府駐倫敦經貿辦職員

至於另一名被起訴的63歲男子Yuen Chung Biu，據悉為特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。據知袁松彪曾任職警隊，曾出任水警及交通總部警司。

記者於當地時間周一（13日）早上約9時30分，致電倫敦經貿辦，職員指負責人正開會，對是否有職員被英國政府以《國安法》拘捕沒有評論（no comment），又稱會回電，惟至截稿前仍未收到倫敦經貿辦回覆。

英國警方周一（13日）公布，以國家安全法（National Security Act）起訴3名男子，指他們涉嫌協助香港情報部門，犯有外國干預罪（foreign interference），同日稍後時間將於西敏寺裁判法院（Westminster Magistrates' Court）提堂。

德國4月以間諜罪拘貿發局前職員

今年4月22日，德國政府拘捕3人，指涉嫌為中國從事間諜活動，當中一人亦曾在香港貿易發展局任職。貿發局發言人當時表示，一名貿發局前僱員因個人活動，而被其國家調查，貿發局並不是案件調查的對象，又指事件在調查當中，貿發局不宜進一步評論。