長洲飄色｜話題人物「何太」巡遊　同鄉會：博君一笑，最緊要開心

長洲太平清醮飄色巡遊今午（15日）於起點北帝廟遊樂場拜神後，約下午1時30分正式起行。今年除了有取材自《香港01》偵查報道的《白日之下》外，也有一個飄色主題取自近期社會熱話「何太」，有「色芯」疑似影射「何太」。



負責策劃的惠海陸同鄉會表示，每年都有「防不勝防」的防騙飄色主題，因應最近熱爆話題，臨時加入「何太」重新設計造型，希望博君一笑，「市民諗吓呢件事係真心、你情我願，定係某啲原因啦吓」。



「防不勝防」主題加入新元素，有「色芯」疑似影射「何太」。（郭梓謙攝）

惠海陸同鄉會會長鄺世來表示，自從「何伯何太」事件爆出後，決定在「防不勝防」主題題加入這個元素，他指，要臨時改動有一定困難，因飄色主題早早已經決定，要花兩日重新設計，「好多嘢要拆過晒再整過，服飾又要到執執佢」。

鄺世來又指，主題只望博君一笑，「希望市民諗吓呢件事係真心、你情我願，定係某啲原因啦吓」。

負責人笑言：溫柔鄉係英雄塚

飄色部負責人黃成就「就哥」則表示，幫忙建造飄色的師傅都有經驗，不算有太大問題；但小朋友則要改服裝等，因為本身預定要扮「升斗市民」，但今次就要臨時加入金銀珠寶，幸好「小朋友扮乜都唔知」，加上「（事件）得啖笑，最緊要大家開心，（又）可以呼籲市民唔好貪，因為溫柔鄉係英雄塚」。