長洲飄色｜小演員扮影后「何太」俏現身　市民讚氣氛好街坊夠熱情

今日（15日）是佛誕亦是一年一度長洲太平清醮，太平清醮兩大重頭戲「飄色會景巡遊」及「搶包山比賽」於午間和深夜舉行，重頭戲未上演，小島節慶氣氛早上起已相當濃厚。飄色會景巡遊的巡遊隊伍下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷，約於下午4時45分返抵北帝廟遊樂場。



▼長洲太平清醮飄色巡遊2024準備▼



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長洲太平清醮重頭戲之一的飄色巡遊下午舉行，一眾被稱為「色芯」的小演員早上已到長洲化妝準備。除傳統及時事人物外，今年有飄色隊主題以取材自《香港01》調查報道的電影《白日之下》為題材，小演員將手持《香港01》的採訪咪牌，扮演余香凝飾演的女記者，與一眾遊客揮手，冀藉此喚起市民對院舍服務的關注，及感謝記者付出。「余香凝」由5歲半的黃睿澄扮演，她於海選中過五關斬六將才獲得今次角色

長洲惠海陸同鄉會早前預告近日全城最熱的「何太」將現身，扮演疑似「何太」的飄色小演員已上色架，同鄉會稱，防不勝防主題早已3個多月前已構思，因應「何太」大熱，近周急急為小演員轉造型，粉紅色的「何太」有穿金戴銀。

交通安排：

．渡輪服務

新渡輪會在5月15及16日加強來往中環和長洲的渡輪服務。為配合搶包山決賽後乘客離開長洲的需求，新渡輪將於5月16日凌晨1時15分加開一班由長洲開往中環的航班。

．專營巴士服務

1/特別巴士服務

九巴/城巴將開辦特別巴士路線第104R號，於2024年5月16日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分提供由民光街中環五號碼頭外前往旺角的服務。

2/臨時巴士改道

以下通宵巴士路線將由2024年5月16日首班車起改經民光街、民耀街、民祥街、民祥街地下通道、干諾道中(西行)及林士街，然後恢復行走原來路線：

城巴第N8X號往小西灣，臨時改道安排維持至約凌晨2時

城巴第N90號往海怡半島、隧巴第N182號往廣源、九巴第N368號往元朗西、九巴第N373號往粉嶺、隧巴第N619號往順利，臨時改道安排維持至約凌晨2時50分

3/暫停使用的士站

位於中環五號及六號碼頭外的市區的士站及過海的士站，將於2024年5月15日凌晨4時至晚上8時59分暫停使用。

4/運輸署呼籲

由於往返中環及長洲的乘客數量預計會較多，渡輪乘客或需輪候較長時間。乘客應預早計劃行程及留意最新的交通消息，並遵照在場警務人員及渡輪公司職員的指示登船。



▼包山嘉年華2024▼



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長洲太平清醮佛誕活動時間表：

．飄色會景巡遊

時間：下午1時30開始

起點/終點：長洲北帝廟遊樂場



．搶包山決賽暨頒獎典禮

時間：5月15日晚上11時30分至5月16日凌晨零時45分

地點：北帝廟遊樂場足球場



．「搶包山」入場券派發及入場安排

派發時間：晚上10時起

派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候

（每人限取一張，先到先得，額滿即止）



入場安排：持入場券市民可於晚上10時30分入場，並按指示順序進入第一至第四區域觀賽。

▼包山嘉年華2024▼

