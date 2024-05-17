本港首季經濟增長2.7%　全年增長預測維持2.5%至3.5%

政府公布，香港首季本地生產總值按年增2.7%，和預期估計相同；經季節性調整後，按季升2.3%。政府指，考慮到第一季的實際數字，以及全球和本地情況的最新發展，今年全年經濟增長預測維持2.5%至3.5%。至於通脹方面則在短期內繼續處於可控水平。



政府公布，香港首季本地生產總值按年增2.7%。（資料圖片）

政府表示，本港經濟第一季錄得溫和增長，服務輸出按年增8.4%，受惠於訪港旅客持續回升，旅遊服務輸出進一步躍升，不過金融服務輸出進一步下跌。整體貨物出口隨著外部需求進一步改善，升6.8%。

本地方面，就業收入增加和政府多項提振氣氛的措施，有助私人消費開支按年輕微上升1%。隨著經濟擴張，整體投資開支微升0.3%。

地緣政治帶來不確定性 市民消費模式轉變帶來挑戰

展望未來，政府預計香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長，隨著接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。若外部需求繼續維持，貨物出口應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。

而本地就業收入增加，和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。政府指，經濟繼續增長應會對固定資產投資提供支持，但偏緊的金融狀況維持更久，可能會影響本地經濟信心和活動。