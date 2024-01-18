23條立法｜陳茂波指國際領袖更關注本港經濟　拒評樓市會否再減辣

財政司司長陳茂波接受《南華早報》訪問時指出，在瑞士出席達沃斯論壇的全球經濟及政治領袖，關於本港經濟發展多於今年為基本法23條立法。他指出有商界領袖曾提及23條立法，但為數不多，並且明者屬香港必須通過的法案。他又指出部份人士認為若23條可盡快通過，便可將精力集中於商業發展，以香港作為捕捉內地及亞洲機會的平台。



陳茂波又指出與會的商界領袖，對內地經濟發展和對香港相關影響表達一些憂慮，不過他借此機會解釋當局過去一年，在吸引戰略企業和人才到港的努力。他指商界領袖對當局至今取得的成就印象深刻，他亦有解釋當局將如何進一步增強競爭力，並發展創新和科技行業。

今年本港續舉行不同大型國際論壇，陳茂波指不少商界領袖已有一段時間沒有到訪香港，他們希望對香港有更多了解，陳茂波邀請他們親自來。他亦與科技獨角獸等企業會面，邀請他們在港開業。

陳茂波指出，邀請商界領袖來港。（蘇煒然攝）

此外，陳茂波接受《彭博》訪問時表示，不同意恒指下跌顯示市場人士對香港與內地沒有信心，認為市場受氣氛影響，不過及後利率將會下調，內地經濟正在走去年調整，今年將有可持續的穩定增長，對今年和明年皆感樂觀。

談及樓價走勢時，陳茂波指出去年樓價由升轉跌與利率高企﹑地緣政治具挑戰性及市民對經濟復蘇存顧慮有關。他指出樓價必然會調整，可是考慮未來土地供應﹑住宅落成量及過去2年積累的置業需求，對樓市中長期看法正面。

他又指出今年將有減息﹑內地及亞洲新興經濟體表現正面，加上現有的積累需求，一旦利率環境更清晰，市民可以考慮何時滿足其置業需求，目前樓市存貨可望被消化。對地產市場等長期投資者而言，目前是好時機。至於會否進一步調整樓市「辣招」則拒絕置評，但強調政府密切關注有關情況，而政策目標是讓樓市健康發展，與本港經濟發展相配。

此外他指出不認為開徵離境稅有利香港，當局會舉辦更多活動吸引內地及海外遊客。