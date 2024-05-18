六合彩｜馬會增金多寶攪珠次數至每年12次　部份期數$10獨中達1億

馬會獎券有限公司今日（18日）公布，由下周二（21日）、即第58期攪珠起，將調整金多寶的儲備安排，令金多寶的攪珠次數，從現時每年約7次逐漸增至最多12次。至於金多寶攪珠若10元一注獨中，頭獎獎金有機會高達1億元。至於六合彩每期頭獎獎金，則維持不少於800萬元。



新春六合彩攪珠，金多寶有高達1.18億獎金。（資料相片／蘇煒然攝）

5.21起撥更多金額入金多寶儲備 逐漸增加每年金多寶次數至最多12次

馬會獎券表示，六合彩攪珠對市民素來具有重大吸引力，希望透過優化金多寶儲備安排，由下周二（21日）、即第58期攪珠起，將更多金額撥入金多寶儲備，令金多寶的攪珠次數，從現時每年約7次，逐漸增至最多12次。馬會並會擴大日後的頭獎獎金基金，若10元一注獨中，有機會高達1億元。

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六合彩頭獎獎金維持不少於800萬元

此外，六合彩每期頭獎獎金，將繼續維持不少於800萬元，而各項獎金的分配，包括頭、二、三獎的分配比率，以及四至七獎的固定獎金金額均不變。

六合彩派彩後的絕大部份收入均用諸社會，撥作獎券博彩稅及獎券基金的金額，佔六合彩投注額的40%。六合彩一直是獎券基金的主要收入來源，用作資助社福機構服務。

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