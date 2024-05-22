港鐵稱股價低因客量未復疫前　有小股東倡增儲物櫃生財兼宣傳盛事

港鐵今日（22日）舉行周年股東大會，有股東問為何集團股價處於較低水平，也有股東為港鐵收入「獻計」，建議港鐵每站設租用儲物櫃服務，方便旅客，同時可在儲物櫃面宣傳香港盛事活動。亦有建議可在人流較少的地鐵站站設快閃音樂，吸引市民、旅客在該站落車欣賞表演，從而達到為繁忙車站分流的效果。



回應股價低迷，港鐵財務總監樊米高解釋整體市況低迷影響股價下行，加上公司載客量未恢復至疫情前水平等，致投資氣氛變得審慎，但他強調，近期港鐵的股價表現已有改善。至於股東「妙計」，港鐵主席歐陽伯權回應稱，港鐵常務總監（香港客運服務）楊美珍會詳細考慮相關建議。



港鐵今日舉行年度股東大會，設主席致辭、答問及投票環節。（梁祖兒攝）

歐陽伯權在年度股東大會表示，截至去年12月31日，港鐵及巴士業務的總乘客量達18億人次，全年的總收入為559.85億元，較2022年上升19.5%，股東可獲每股0.89元的末期息，全年普通股息則是每股1.31元，與2022年的股息相同。

有小股東倡儲物櫃貼廣告增收入

在答問環節，有股東為港鐵出謀獻策為港鐵增加收入，他建議港鐵可在每站增設租用儲物櫃服務，他表示，有不少旅客只來港旅遊一天甚至更短，如港鐵有儲物櫃供他們租用，可讓旅客短暫存放行李，方便他們在港旅行。

他認為此舉不只能為港鐵賺取更多收入，更可起宣傳作用，因港鐵可在儲物櫃上貼廣告，宣傳香港的旅遊景點、盛事活動等，又或是，「整個哈哈笑上去。」

紅磡站現「夾公仔店」 港鐵稱據新客流量作編排盼引入不同特色商店

他亦指，有不少地鐵站即便在繁忙時段，人流都偏少，他建議港鐵可在這些站設「快閃音樂」，吸引市民或旅客在這些站落車，從而為繁忙鐵路站分流。歐陽伯權回應稱，港鐵常務總監（香港客運服務）楊美珍會詳細考慮這些建議。

另有股東稱見港鐵將紅磡站部份商舖租給「夾公仔店」，問到港鐵會否將考慮店舖租給資金來源更穩定的公司，楊美珍回應指，紅磡站自接駁東鐵綫後，人流已出現轉變，港鐵據新的客流量作新的租舖編排，同時希望引入不同特色的商店，如「夾公仔機」。