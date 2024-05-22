港鐵稱列車未來或早開遲收趕工程　深圳研引東鐵綫入境會全面配合

政府2021年提出將東鐵綫羅湖站北移至深圳方，並設「一地兩檢」口岸方便兩地市民過關。港鐵行政總裁金澤培今（22日）表示，羅湖站北移屬兩地政府之間討論，港鐵會在有決定時全面配合，又稱未來有多項新建鐵路或資產更新工程，或有機會要「早收車、遲開車」。



港鐵今日舉行年度股東大會，行政總裁金澤培會前見傳媒，指去年計未來5年會投放650億元做資產更新及維護維修，建設智慧鐵路及投放創新科技資源等，多個新鐵路項目已陸續動工，投放金額超過1000億元。

東鐵綫羅湖站北移 金澤培指屬兩地政府之間討論

他重申，在設備更新及新建鐵路時，涉及在現有鐵路加建或改建，對列車服務或多或少有影響，尤其是在黃金兩小時內不能完成的複雜工序，故可能有些有車務調整，包括「早收車、遲開車」，港鐵會盡早通知乘客。

被問到東鐵綫羅湖站北移事宜，金澤培則稱該方面屬兩地政府之間討論，港鐵會在有決定時全面配合。

至於即將來臨的風季雨季，金澤培稱一切以安全為首要，9號風球下露天段會停駛，但已在行駛列車會盡可能到原定終點，或在有大型空間停留地方。他稱去年特大暴雨有車站有水浸，是因有驟發洪水，洪水在防洪裝置安裝前已到達，現時已加裝水浸警報器，其餘事故搶修維修安排一切仍以安全為先。

東涌東站地皮會在12個月內重新招標

東涌東站地皮去年流標，港鐵主席歐陽伯權稱，會在12個月內重新招標，小蠔灣站項目則在前期工作中，完成後會適時公布招標情況。他指最近賣樓十分成功，對情況感非常滿意，形容「市場有回暖感覺」，但依然會審慎理財，強調香港樓價非只看香港環境，也有供求、利息及外來因素等許多原因影響分析，港鐵會保住現時派息策略，令投資者有理想回報。