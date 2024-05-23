猴痘｜20歲長期病患男確診　潛伏期內在香港有高風險接觸

衞生防護中心今日（23日）公布一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的20歲男病人。他於5月11日開始出疹，目前情況穩定，正安排入住瑪嘉烈醫院。初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄。



一名有長期病患的20歲男病人確診猴痘，目前情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

無外遊紀錄 暫未發現與其他個案關連

衞生防護中心公布，正調查一宗猴痘確診個案，為一名有長期病患的20歲男病人。他於5月11日開始出疹，並於5月21日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，正安排入住瑪嘉烈醫院。

初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄，暫未發現與香港早前其他猴痘個案有流行病學關連。中心正繼續流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

衞生署呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗。

呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗

衞生防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，可減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵，又建議若出現猴痘的症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑受感染人士，應立即求醫並接受治療。

中心已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。若懷疑或憂慮與確診者有高風險接觸，尤其是男男性接觸者，或曾與陌生人發生性行為，可致電查詢及獲取相關建議。