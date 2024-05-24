牙科生實習｜林哲玄稱課程如有條件認可屬嚴重　港大應早通知學生

政府正修例強制明年起畢業本地牙科生須在公營體系實習，事件引發政府引述牙醫管理委員會評審早認為港大牙醫學院課程有結構性問題，畢業生臨床經驗嚴重不足，並給予兩次「有條件保留認可」。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（24日）表示，兩次「有條件認可」屬相當嚴重，對不知情的學生「好傷」，大學應一早與學生講清楚。他又說不擔心現時牙醫技藝及聲譽受損，強調業界是師帶徒制，有師父帶領，但大學本身也應改善現時不足的課程。



政府指，牙管會於去年二月向政府反映，港大牙醫學士課程的臨牀訓練存在結構性問題，課程畢業生臨牀經驗不足情況未有改善。（資料圖片）

林哲玄在電台節目指，同意政府強制要求畢業本地牙科生須在公營體系實習，指過去牙管會曾在評審報告中，給予兩次「有條件保留認可」評價，認為有條件認可屬相當認重，「係挨近唔合格邊緣」，且並非第一次，而是連續兩次報告，指大學在第三次報告、要求政府考慮是否接納課程時才說要改正，實在太遲。

他指學校未改善，另一方法是由牙管會剔除對港大牙醫課程認可，不過政府與牙管會商討後，認為港大牙醫課程並非水平不夠，強調其水平屬世界頂尖，只是在實習一環不足，故加一年實習要求，牙管會亦接受該建議。

醫療衞生界立法會議員林哲玄（資料圖片）

林指出，牙醫學生畢業後絕大部份私人執業、跟前輩學習，即師帶徒，但年輕一代對前途規劃不同，未必全心全意做一份工作，令師帶徒模式有些變化，因此臨床技巧需要加強。他指師父指導徒弟十分安全，但現時牙管會認為不能只靠師父，大學方面也應更進一步。

對於學生不滿，林指上一次發「有條件保留」報告在2019年，下屆畢業生正好已入學，「大學冇同同學講？學生唔知道，的確令學生好傷」，但認為學生均十分理性，並非不接受安排，只是展述其具實戰經驗，又稱現時年青人優秀且努力，有信心學生經過一年實習期表現優越且經驗十足。