泰國男星馬利奧毛瑞爾鍾情港產片　變身梁朝偉、周星馳拍宣傳片

憑泰國電影《愛在暹邏》、《初戀那件小事》及《淒厲人妻》而紅遍全亞洲，亦曾與蔡卓妍合演電影《感動她77次》的泰國藝人馬利奧毛瑞爾（Mario Maurer），早前以第17屆亞洲電影大獎青年大使的身份受邀來港參加頒獎典禮及拍攝旅發局宣傳片，在拍攝宣傳片時更變身梁朝偉、周星馳，扮演多套著名港產片的角色。宣便片於今日（24日）推出。



Mario對港產片情有獨鍾，親自建議遊覽電影拍攝場，「港產片最吸引的地方，就是每部電影都有它的獨特氛圍，讓人走進一個全新世界一樣。」



Mario首站到訪戲迷最愛的紅磡寶石戲院。寶石戲院是全港碩果僅存採用人手劃位方式售票的戲院，戲院大堂牆上一幅幅傳統電影海報，以及放映院內的舊式椅子，流露七、八十年代的港式情懷。

「朝偉上身」扮警察中環自動扶手電梯「行咇」

王家衛是國際知名香港導演，Mario十分仰慕其作品，拍攝宣傳片時想起其經典之作《重慶森林》。Mario更「朝偉上身」，穿上電影中的警察戲服，遊走中環至半山自動扶手電梯一帶，「當我欣賞王家衛電影時，我看到了香港的生活日常，所以我很喜歡在電梯一帶搜尋有趣的小店、唐樓及理髮店。」拍攝期間，Mario更到訪公利真料竹蔗水，一嚐古法製作蔗汁。

變身茶餐廳伙計飾演《行運一條龍》何金水

隨後Mario換上茶餐廳伙計的恤衫，叼着牙簽，變身成為《行運一條龍》中周星馳飾演的何金水，他說：「欣賞港產片，讓我可以用眼睛品嚐香港傳統美食！點心、叉燒，當然還有茶餐廳美食！有時食物背後的人與事，令我想品嚐更多！」

曾參與港產片《感動她77次》的Mario，這次重遊電影拍攝場地大館，眼看這座經活化後的歷史建築，Mario表示，很喜歡它的設計與懷舊感，特別在這麼現代化的城市裡，很想之後再來遊歷。

旅發局邀請馬利奧毛瑞爾拍攝的宣傳片剛於今日推出，觀眾即可到以下旅發局 YouTube 平台觀賞。