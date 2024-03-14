泰星李海海林景雲下月澳門開見面會　預告派福利有近距離合照

泰劇熱潮不能擋，當中不得不提憑藉《Cutie Pie》（甜心派）橫掃亞洲的Zee（李海海）&和Nunew（林景雲），他們更因此建立起甜蜜的合作關係，除了拍攝續作《Cutie Pie 2 YOU》，又一起拍攝廣告，之後更在曼谷、首爾、東京、大阪、台北、香港等地舉行粉絲見面會。而即將在下月6日他們將在澳門百老匯舉行《Zee & Nunew 1ST FAN MEETING IN MACAU「The Story of Us」》見面會。

Nunew同Zee下月到澳門開見面會。

演而優則唱的Zee 和 Nunew除了拍攝電視劇之外，更一起合唱多首歌曲，好像《Baby Boo》、《Nobody》、《Love is Love》、《It’s You》、《Tidtidid》等，全部均大受歡迎，而在是次見面會上，粉絲們亦有機會親耳欣賞他們的現場表演，大飽耳福。另一方面，Zee 和Nunew的舞蹈天份亦不容忽視，在之前的見面會上，他們便特別表演過K-pop名作《Trouble Maker》，場面非常火辣，令現場觀眾尖叫不斷！

Zee有舞蹈天份。

另外，不得不提Nunew的祖父母不但是中國人，而且他在大學時更是主修中文，因而能說得一口流利的中文，大大拉近了與粉絲們的距離。而在香港站的見面會上，Nunew更現場演繹了他的中文作品《真愛》，發音準確之餘，更流露出真摰的情感。而Zee亦不遑多讓，與Nunew一起穿上中國傳統服飾，並用中文寫揮春，字體同樣秀麗。相信他們在澳門見面會上，同樣會為粉絲送上不同驚喜。

Nunew在大學時主修中文，因而能說得一口流利的中文。

是次的澳門見面會他們除了會準備精彩絕倫的表演之外，亦為了回饋觀眾們的愛戴，他們亦預備了豐富的粉絲福利。當中包括可以跟他們最近距離接觸的1:2合照！其餘還有全場歡送、彩排、10:2團體合照、20:2團體合照、特別照片卡、親筆簽名明信片，保證觀眾們滿載而歸。