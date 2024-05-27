消防隊目駕消防車撞斃美籍漢判囚4周　失輪候公屋資格非免監理由

消防隊目在西貢公路駕駛消防車期間，撞到前方一輛單車，令騎單車的美籍男子捲入車底不治。消防隊目被控危險駕駛引致他人死亡，他否認指控，審訊後被裁定該罪不成立，不小心駕駛罪成。裁判官原判他入獄四周，辯方隨即申請覆核刑期，並指被告現正輪候公務員公屋特別配額，若被判監將失輪候資格。裁判官今（27日）在觀塘法院處理案件時指，失去該輪候資格不足以構成免入獄理由，並強調法庭有責任阻嚇不負責任的駕駛者，因此駁回辯方的覆核申請，維持原本的判刑，被告需入獄4星期。



被告姚志明（57歲），原被控於2020年12月6日，在新界西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛一架消防車，引致事主Benjamin Restrepo死亡。經審訊後，被告被裁定危險駕駛引致他人死亡罪不成立，而不小心駕駛罪則成立。

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被告因本案已被勒令退休

庭上透露，被告1992年加入消防，因本案於2021年被勒令退休，意外後患抑鬱及焦慮症，須接受治療。

不能忽略事主喪命及其家人所受困苦

裁判官今指，不能忽略本案事主喪命，亦不能不顧及事主家人的困苦和委屈。就辯方力陳若被告遭判監，會失去公務員公屋特別配額的輪候資格，惟裁判官指，公務員犯案，或會因此失去工作和福利，其家人也受影響，但此不足以構成不判監禁的理由。裁判官強調，法庭有責任阻礙不負責任的駕駛者，因此駁回辯方的覆核申請。

案件編號：KTCC920/2021