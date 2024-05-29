Kelly's Education登陸荃灣 三界英語教育龍頭 線上線下靈活學習

不少家長都希望子女學好三文兩語，為未來升學就業打好基礎！著名兒童英語教育機構Kelly's Education於5月27日開設其首間實體店，進駐荃灣荃新天地，盼望為學生提供更高效、面對面的教學環境和學習素材，進一步提升他們的學習成效，並致力於打造全港No.1領先的兒童英語學習平台。



作為國際敎育機構及美國上市公司旗下品牌，Kelly's Education專注投放資源在中港台，一直以來都以創新和高品質的教學方法聞名於業界。開設實體店以滿足學生和家長對增加互動性和實踐性學習的需求，這個全新的學習場所將提供先進的教學設施和舒適的學習環境，以提供最佳的學習體驗。加上專業師資團隊，擁有豐富的教學經驗和專業知識，能夠為學生提供個性化的教學指導。此外，店內也將配置豐富多樣的學習素材，包括書籍、教具和多媒體資源，以幫助學生更深入地理解和應用所學知識。

凝聚三界教育權威 打造完善教育平台

Kelly's Education還與英文學習兩大權威《迪士尼美語世界》及《國家地理學習》達成合作協議，將進一步提升學生的英語能力，為他們打下堅實的學習基礎；學生有機會接觸到更多豐富而有趣的學習資源，有助提升學習動力和興趣。除此之外，Kelly's Education還與LEGO® Education香港總代理Trumptech合作，推出Lego兒童編程課程，旨在培養學生的獨立思考能力、專注力和解決複雜問題的能力。這種結合了遊戲和學習的方法將為學生帶來更豐富的學習體驗，同時增進學習成就感與自信心，在構建和創造的過程中，培養解難能力和合作精神。

寰宇家庭團隊。

迪士尼美語世界產品。

National Geographic Learning團隊。

針對學生全人發展 推出線上x線下革新學習方式

有別於傳統英文補習班，Kelly's Education在學位通漲、技術發展日新月異的時代，堅持不懈地努力創新，以確保學生們獲得最優質的教育體驗。開設實體店舖為實現這一目標而採取的重要舉措之一，並為學生提供更多學習機會和資源，使他們能夠在充滿挑戰的未來中取得成功。

Kelly's Education在開設實體店舖之前已建立了一個強大的線上學習平台，以適應現代教育的需求。該平台提供了靈活的學習方式，使學生們隨時隨地學習，而現時學生亦可在實體店舖獲得更豐富的學習體驗，接受面對面的互動和指導。Kelly's Education相信，通過不斷創新和提供卓越的教育服務，幫助學生發揮潛力，擁抱全球化的機遇，並在競爭激烈的世界中脫穎而出。他們的使命是培養具有國際視野和卓越英語能力的未來領導者，並為他們的成功奠定堅實基礎。

隨著首間實體店舖的開幕，Kelly's Education將繼續努力追求卓越，不斷提升兒童英語教育的質量和影響力。他們將繼續與教育界的領先機構合作，推出更多創新的學習項目和資源，以滿足學生和家長的需求，並為學生們打開更廣闊的未來之門。

Kelly's Education

地址︰荃灣荃新天地一期120號鋪

電話：+852 9338 9028

了解更多︰https://www.kellys-edu.com/

(資料及相片由客戶提供)