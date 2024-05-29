假波案｜廉署拘12人　消息：包括港超聯球隊北區主教練及兩名球員

廉政公署去年展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，廉署經深入調查後，近日再就「碧草」行動展開延伸執法行動，最新的「勁草」行動涉及多名球員，包括港超聯球隊。廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明表示，周一（27日）的新執法行動拘捕12名男子，年齡介乎24至54歲，包括集團主腦及骨幹。消息指，涉事港超聯球隊為均業北區。



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廉署首席調查主任鄭礎明今日表示，廉署在調查「碧草」行動期間揭發有人透過賄路操控本地足球賽事賽果，以便集團成員在非法外圍賭博中投注獲利，廉署周一進行代號為「勁草」執法行動，拘捕12名男子，他們年齡介乎24至54歲，當中3人為一支港超聯球隊球員及教練、5人為一支乙組球隊球員及教練、1人為另一支乙組球隊球員，另有3人為俗稱「艇仔」的外圍賭博中介人。

消息指，涉案的港超聯球隊為均業北區。廉署在記者會中稱，被捕的港超球隊3人，其身份分別為主教練、守門員及中場，而資料顯示，均業北區的主教練為梁志榮。均業北區在剛完結的賽季升上港超聯，最終在聯賽榜以第8位作結，球隊在煞科戰後在Facebook非常感謝球迷整季一直以來無私的支持。

廉署：唔好忘記你作為運動員身份 要盡力作賽

鄭礎明在下午記者會稱，足球貪污不能姑息，廉署一直與足總保持聯絡，包括先後兩次檢查其守則及行為指引，也因應去年碧草行動檢視其業務涉貪風險高的範疇，呼籲足球員發見貪污行為要拒絕及舉報，「唔好忘記你作為運動員身份，要盡力作賽。」

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