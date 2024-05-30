47人案｜准保釋10人到庭　黃碧雲雙手合十　劉偉聰：後會有期

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，案件今日（30日）起裁決。16人中，有10人獲准保釋，包括鄭達鴻、劉偉聰、李予信、陳志全、黃碧雲、彭卓棋、楊雪盈、何啟明、施德來、及柯耀林。



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民主派「35+」初選案47名被告中，有31人認罪、16人不認罪，其中10人獲准保釋，包括鄭達鴻、劉偉聰、李予信、陳志全、黃碧雲、彭卓棋、楊雪盈、何啟明、施德來、及柯耀林。

案件今日起裁決，獲保釋的被告今早陸續到場。鄭達鴻最早到場，劉偉聰、李予信、柯耀林、及施德來也陸續到場。其中劉偉聰抵達法院後，被問到心情，他僅答：「多謝大家，後會有期。」

楊雪盈到場後，面露微笑，步入法院前曾與一女士合照。彭卓棋及何啟明到場後均未有發言，彭卓棋曾向現場人士揮手，並一度雙手合十，作90度鞠躬，其後步入法院。

其後到場的黃碧雲被問到心情，同樣以雙手合十示意，未有發言。陳志全隨後也身穿粉紅色Polo恤、面帶徵笑到達法院。

據庭上最新消息，黃碧雲等14被告罪成，僅劉偉聰及李予信脫罪。