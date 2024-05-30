初選案庭外最新｜李予信劉偉聰脫罪　李稱感平和　劉指不能說太多

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，在2023年歷長達近1年的審訊後，3名國安法指定法官將於5月30日起，在西九龍法院宣讀裁決，並預留兩日聆訊。司法機構已安排合共410個公眾席，旁聽人士需排隊取籌。初選案於2021年3月47名被告首度提堂時，曾吸引大批人士庭外輪候旁聽席。16名被告裁決前，法院外凌晨起近百人排隊，氣氛平靜。另外有傳媒機構，早在裁決前3日前，已用紙張及椅子搶先在記者區「霸位」。



【11:01】李予信脫罪後在庭外受訪稱，多謝大家關心，感受到大家的愛，因律政司有機會上訴，因此不能評論或發表意見，他說現時心情平和，想與家人去飲茶。

李予信脫罪後在庭外受訪稱，多謝大家關心，並指感受到大家的愛。（余月明攝）

【10:54】李予信離開法庭。

【10:40】劉偉聰脫罪冀續關注案件其他人：判詞才是主角。

【10:28】多名被告在散庭後，和旁聽的親友揮手。楊雪盈被帶離犯人欄時，著親友「親住啲貓呀」。

【09:40】被告黃碧雲及陳志全到庭。

【09:17】民主黨前主席劉慧卿到達庭外，指到庭不但支持一眾被告，更支持香港制度。被問心情如何，她表示傷心，因為有被告已還押超過三年：「我係嚟支持香港嘅制度，以前好自由，有法治、有司法獨立，香港巿民可以好自由好安全。全部都係一國兩制之下。」

47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

【09:06】被告之一劉偉聰到達法院，他在庭外向傳媒表示：多謝大家，後會有期。

歐盟駐港澳辦事處副主任/政治、新聞和信息部主任 Matthias Kaufmann到達西九龍法院。（鄧宇詩攝）

【09:06】初選案被告之一、前立法會議員「長毛」梁國雄的妻子陳寶瑩與三名社民聯人士欲於庭外請願，期間不斷被警方勸喻前行，不許停留。

【08:40】多國領事館代表到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。歐盟駐港澳辦事處副主任/政治、新聞和信息部主任 Matthias Kaufmann表示，歐盟及其成員國一直密切關注案件，47人案是一個引人注目的案件，自被告被捕起，一直在密切關注事件，而是次法庭亦開放予公眾人士，指香港司法機構主席的公開和透明是一個重要特點。

有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。

【08:38】「女長毛」雷玉蓮稱昨晚10時到達現場排隊，表示擔心被扣留人士，不感辛苦。她指特意到長洲購入平安包「希望佢哋平安，大步檻過」，認為最緊要是他們保重。

【08:30】多部囚車駛入西九龍法院。

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【07:41】警方裝甲車劍齒虎在西九龍法院外佈防戒備。

裁決日前夕西九龍法院外未見公眾輪候，但多間中外傳媒機構3日前已開始「霸位」。(凌子淇攝)

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司法機構在除了預留410個公眾席外，亦預留91個傳媒席，當中只有30席聆訊庭的位置，其餘均為延伸庭或記者室座位。有傳媒早於裁決前3日已在法院外以紙張及椅子搶先「霸位」排隊，當中包括本地傳媒及外媒機構。截至29日晚6時，已有超過30間媒體在記者區「留位」排隊，但公眾席則未見有人排隊，警方連日來亦派出傳媒聯絡隊戒備。

▼16名被告及其主要辯護理由▼



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16名被告：吳政亨（45歲）、鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）、彭卓棋（29歲）、何啟明（35歲）、劉偉聰（56歲）、黃碧雲（64歲）、施德來（41歲）、何桂藍（33歲）、陳志全（51歲）、鄒家成（26歲）、林卓廷（46歲）、梁國雄（67歲）、柯耀林（52歲）、李予信（30歲）、余慧明（36歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

▼初選案時序▼



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▼31名已認罪的被告▼



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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情及證人供詞(詳看下文)

被告主要辯護內容(詳看下文)