仁濟醫院女童縫針事件　父報警控醫院失誤　新界南重案組跟進

仁濟醫院4歲女童縫針事故，院方與女童父親各執一詞，院方強調醫院有跟足程序、將其頭部側向右方為其縫針；女童父親則指眼見醫護將女兒臉部按在枕頭上，質疑令其窒息。女童父親黎先生昨日（30日）向《香港01》表示報警。



警方今（31日）回覆指接獲報案，案件正交由新界南總區重案組跟進，現正向報案人了解事件，有需要時會向醫院查詢及作出調查。



醫院管理局九龍西醫院聯網發言人晚上再發稿回應，稱理解病人家屬對事件的成因存有疑問，會繼續與病人家屬保持緊密溝通、解釋事件及為他們提供可行的協助，並得悉家屬已就事件報警，會全力配合警方調查。



黎先生昨日聯絡《香港01》，指看到仁濟醫院記者會報道後，認為其說法與事實不符，強調親眼看到醫護將女兒臉部按在枕頭上，質疑令其窒息，逐報警冀警方協助調查。

警方今日回覆指，昨接獲一名38歲男子報案，指其4歲女兒於在荃灣一醫院接受治療後失去知覺，報案人懷疑事件涉及醫療失誤。

警方稱，案件已交由新界南總區重案組跟進調查，現正向報案人了解事件，有需要時會向醫院查詢及作出調查。

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

九龍西醫院聯網發言人今日晚上再發稿回應，稱理解病人家屬對事件的成因存有疑問，會繼續與病人家屬保持緊密溝通、解釋事件及為他們提供可行的協助。聯網得悉家屬已就事件報警，會全力配合警方調查。

該聯網重申，非常關注事件已邀請兒科及急症科專家檢視事件，包括縫合傷口的流程；聯網亦已為病人安排罕見疾病的檢測，現正進行基因排序，以確定事件成因是否涉及罕見疾病。女童現時在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆，醫療團隊會密切監察病人的情況及全力提供合適的治療。

仁濟醫院周二（28日）就事件舉行記者會，稱4歲女童在家椅子跌倒後腦勺受傷，送院後為其縫3針，並在3分鐘內完成，但完成後才發現女童失去意識心跳。院方今晨回覆重申據紀錄是把病人頭部側向右邊縫合，但承認病格並無安裝閉路電視，正調查女童是否有罕見病。