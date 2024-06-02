WATERBOMB香港｜首日完場認領行李大混亂　官方致歉今改派膠袋

Waterbomb Hong Kong 2024音樂節昨、今日（1、2日）在西九文化區舉行，首日在3號風球下，進場安排受延誤一個多小時才進場，颱風遠去，觀眾亦在風雨下濕身玩過夠。不過，晚上10時半散場後觀眾認領行李出現大混亂，數以百計人等候多時未能取回物件被逼滯留至凌晨2時仍未散去，警方曾經到場。

主辦方今日下午於社交平台發布道歉聲明，對於物品存放區之安排，而導致現場情況混亂，深感抱歉，今晚10時前可到場認領物品。同時更改今日安排，停止寄存服務，並向觀眾派膠袋，VIP觀眾額外派護目鏡。



Waterbomb Hong Kong今日在社交平台Instagram發表聲明指，由於颱風關係，設施受損，物品存放區將會停止寄存服務，並會向現場觀眾派發一次性膠袋，VIP 觀眾將會額外附上護目鏡一副（派完即止）。聲明又建議，觀眾盡量攜帶輕便行裝，使用防水袋，並盡量將貴重物品隨身。

聲明表示受颱風影響，昨日現場有部分設施受到嚴重損毀，基於公眾安全考慮，主辦方經努力搶修及加固後，已第一時間安排觀眾進場，導致開場時間押後及部份藝人演出時間有所調整，為此而受影響的觀眾，表示深感抱歉。聲明又指，在入場安排已增加人手去進行檢票程序，並會根據現場情況再增配更多人手。

有網民在連登發帖，上載昨晚10時半節目完場後，在行李寄存區等候認領行李的人龍不斷，聲稱有數千人，至凌晨2時人龍仍未散去，警方曾經到場。帖文指控，領取行李時不問是誰，因為寄存證明的紙條（Tag）因水濕而爛掉，報稱有人違失物件。

亦有網民留意指，不明白這個在音樂節在韓國舉行時一直相安無事﹐何以在香港舉行就出現問題。主辦方的官方IG被大批網民留言大罵不停。

▼6月1日 WATERBOMB香港首日進場情況▼

