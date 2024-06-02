WATERBOMB香港｜內地客親述冷雨下認領行李　情況混亂出現插隊

「Waterbomb Hong Kong」音樂節首日昨（1日）在西九文化區如期舉行，在結束時出現認領行李混亂，數以百計入場人士等候至今日（2日）2時仍未能離場。有兩日都入場的內地旅客今日（3日）親述混亂情況，指昨晚現場大排長龍，隊頭出現插隊，有很多人爭先恐後，她們等待了40分鐘便放棄離場；由於昨晚大雨滂沱，未能替換乾爽衣服，要忍受寒冷。她們今日再到會場認領，會再入場玩，為免重蹈覆轍，另謀行李寄存服務，料花多一百元。



另外有旅客指散場時交通擁擠，無奈身穿泳衣冒雨候車，直至凌晨才能回到酒店，形容交通「非常非常糟糕啊！」



▼6月2日 Waterbomb Hong Kong音樂節第2日▼



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熱帶氣旋馬力斯吹襲下，一連兩日的「Waterbomb Hong Kong」音樂節首日，昨在西九文化區如期舉行。節目中邀請各地明星來港演出，包括韓星，吸引大批內地旅客來港。不過散場時出現認領行李混亂，數以百計人等候多時未能取回物件被逼滯留至凌晨2時仍未散去，警方曾經到場。大會今日停止寄存服務，向入場人士派膠袋，VIP觀眾額外派護目鏡。

昨日入場本地居民：朋友稱得2名工作人員負責發還行李

今日再入場的本地居民陳小姐表示，昨晚本想在10時點完場後便離開，但因為人潮擁擠，直到11時多才能離開。不過她沒有寄存行李，聽聞有寄存行李的朋友指，昨晚有段時間只有兩名工作人員負責發還行李，「有幾千袋嘢，啲人話要搞到一點幾先可以攞到嘢走。」她指現場「基本上由頭到尾不斷排隊，同埋好迫，又落雨又濕，大家又凍又濕又迫，好唔舒服。」她稱「早知唔嚟」。

她又表示，今日參加第二場，只帶輕便行李，並用密實袋承載，亦不會寄存行李。

廣州旅客：認領行李小票在雨中毀爛 今要憑相領取

不願上鏡的廣州旅客鄭小姐和林小姐，今日再入場。她們表示，昨晚寄存行李內主要是供替換的衣服，但因為等待了40分鐘仍未能認領，便放棄離場。她們指，昨晚大雨滂沱，由於未能替換乾爽衣服，只能忍受寒冷。她們憶述昨晚現場大排長龍，隊頭出現插隊，有很多人爭先恐後。

她們今日拉着行李箱打算進場認領行李，但由於官方派發供認領行李的小票已經在雨中毀爛，要藉着提前拍下的行李照片來認領，並解釋提前拍照就是要「以防萬一」。由於拖着行李箱參加活動不便，她們稱會將行李寄存別處，而每件行李箱收費100元。她們指，本來不打算參加第二場，「因為第一天太累了，然後下很大的雨……本着來都來了，所以就來了嘛。」

南京旅客穿泳衣等的士逾一小時：交通非常非常糟糕

南京旅客鄭小姐表示，昨日參加首場並未寄存行李，但在社交群組聽聞有人等了很久仍未能認領行李，直言自己屬幸運，「還好沒有寄存。」她指散場時交通亦現擠塞，舉例在港鐵站附近等候的士一個多小時，而前面約有30多人在排隊，基本10分鐘才來一輛車，形容交通「非常非常糟糕啊！」

她續指，「昨夜特別的冷，香港下很大雨，我昨天穿泳衣，全部都濕掉了。」由於會場禁止帶傘，她指昨夜需冒雨等車一個多小時，才等來一輛車離開，在凌晨2時才回到酒店。

▼6月1日 WATERBOMB香港首日進場情況▼

