加水費｜水務署：循序漸進收回成本　洗衣店：經濟差是否應減費?

為改善本港財政赤字，財政司司長陳茂波於今年初指會檢視長期未調整的政府收費水平，包括一些公共服務，以及「用者自付」下收入遠未及收回成本的服務項目。水務署年初亦指正檢討近30年未曾加價的水費，強調「有需要調整水費」，該署在4月組成外展隊，走訪不同行業團體聆聽對水費調整的意見，



有洗衣店老闆表示，目前整個社會經濟狀況皆顯示生意差，若水費加價或會考慮將價格轉嫁至客人；另有洗衣店老闆指，「咁嘅環境你係咪應該調返轉頭做呢？你唔派錢唔緊要，你話冇錢，但你唔好加呀嘛。」又指水費實際上所佔開支並不多，惟在此經濟環境下「畀人感覺好差」。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，不同意政府在目前的情況下加水費，建議政府先暫時擱置加價的想法。



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財政司司長陳茂波於今年初指，為改善本港財政赤字，將會檢視長期未調整的政府收費水平；而時任水務署長邱國鼎今年1月接受傳媒訪問時，稱正在檢討水費，冀盡快一兩個月內有結果，但至今仍有未公布。

水務署：有需要調整水費 正聽取各行業意見

水務署發言人今日表示，水費檢討是一個複雜的議題，尤其近30年也沒調整，更須謹慎行事。政府是以「用者自付」原則及收回成本基礎，也考慮一籃子因素，如市民負擔能力、社會經濟狀況及水務經營帳目狀況等，以及持份者的意見，「為改善經營狀況，我們有需要調整水費。」又指，會以循序漸進的方式收回成本，儘量減少對各用戶的影響，修訂水費水平的建議，必須聽取立法會議員的意見。

香港水費幾乎是先進城市當中最低，佔家庭入息比例極低。其他先進國家或城市如日本、新加坡，水費佔家庭入息約1-2%，而香港平均水費只佔家庭入息不足0.2%。 水務署發言人

該署在4月組成外展隊，走訪不同行業團體聆聽對水費調整的意見，同時建議實用的慳水貼士，協助他們降低水費。現已與數個餐飲業團體及洗衣業商會的代表會面，並會繼續與其他的行業代表包括食品加工業、美容業、酒店業、建造業等會面，希望在決定調整收費前多聽意見，暫時未有聽取意見方面設期限。

發言人稱，由於高用水量用戶在整體用水量中佔有較高的比重，水務署將與港大水資源中心合作，特別就高用水量用戶推出針對性措施，利用智能水錶及人工智能，分析用水模式，以協助他們簡易地慳水。

洗衣店東主：水費佔開支不多 但加費「畀人感覺好差」

記者今日向柴灣及小西灣多間洗衣店東主查詢，其中一間洗衣店東主梁先生指，在經濟環境差的情況下，不宜增加水費。

咁嘅環境你係咪應該調返轉頭做呢？你唔派錢唔緊要，你話冇錢，但你唔好再加呀嘛。 洗衣店東主梁先生

他稱店舖仍能支持到，但經營亦有一定壓力，而水費實際上所佔開支並不多，一切並非經營成本的問題，而是在此經濟環境下，若加價會「畀人感覺好差」，「出面啲野其實加哂價，你政府再帶頭加價，咁你話點搞？」

若加費或會將成本轉嫁至客人

另一位梁老闆也說，「我哋呢啲舖頭仔本身利潤都唔多」，故加價定有負擔，更稱加幾多也不合理。接手店舖至今30多年的他，「都係退休搵啲嘢寄托下」，指目前能夠應付租金，但就未必能夠出工資給自己。另有一間的老闆表示，目前整個社會經濟狀況皆顯示生意差，若水費加價或會考慮將成本轉嫁至客人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不同意政府在目前的情況下加水費。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃家和：加價只會令食肆百上加斤

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，水務署未向他諮詢。他不同意政府在目前的情況下加水費，指現時餐飲業的生意「真係唔係咁好」，若加價只會令全港1.8萬間食肆百上加斤。他又指，雖然水費佔總開支比重非最大，但亦擔心如調整水費，會引發其他公共事務費用，如水電煤亦會相繼加價，指「呢個係一個通脹嘅問題」。

他又表示，因為考慮到浪費能源及用水會導致費用增加，故過往業界在此方面都做得相當不錯，惟「如果宜家因為減少咗用水，而政府又要加返個價錢，咁會唔會背道而馳呢？」又指「（業界）一方面做得好，另一方面又要罰我哋，咁呢個唔係好啱。」

他建議政府先暫時閣置加價的想法，指業界亦曾向財爺呼籲輔助食肆及其他行業，如免收或減免費用以減低負擔，「我哋要求政府幫我哋，但宜家政府要加價嘅話，實際上無幫到，仲係罰我哋。」指加價就會增加開支，增加成本壓力。