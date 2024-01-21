水務署檢討水費　考慮東江水加價及用者自付　料兩個月內有結果

政府正研究整調公共服務收費，本港水費29年未加價，水務署署長邱國鼎表示，正檢討水費，最快一至兩個月有結果，會盡快公布，他稱除了考慮東江水水價的加幅外，亦會視乎水務署經營帳目、本港經濟狀況、市民負擔能力等作一籃子考慮，而「用者自付」也是重要原則。



邱國鼎呼籲所有被選佳戶積極參與，分享出行資料，作為日後運輸規劃和政策制定的依據。（張浩維攝）

政府與廣東省早前簽署新的東江水供水協議，2024至2026年東江水基本水價按年增幅為2.39%，而本港水費自1995年至今未有調整。

水務署署長邱國鼎接受傳媒訪問時表示，正檢討水費，最快一至兩個月有結果，之後會盡快公布，「過去東江水不斷有加價，所以看到檢討水費，東江水是其中一個考慮因素，也有水務署的經營帳目，整個香港的經濟狀況、市民的負擔能力各因素。」他又指，財政司司長提到的「用者自付」也是重要原則。

邱國鼎又指，東江水佔全港淡水供應總量七至八成，難以透過其他水資源取代，水務署為應對極端惡劣情況，需要開拓新水源，增強供水應變力。位於將軍澳137區臨海位置興建的海水化淡廠，首階段已在上月22日開始供水，每年供水量5000萬立方米，佔本港全年約10億立方米總用水量約5%，水務署正設計第二階段擴建，未來供水量可提升至佔全年總用水量10%。