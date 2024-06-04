小雪兒事件｜腦科專家解幼童腦部生長快　重置原頭骨較人造頭骨佳

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，周一（3日）進行重置頭顱骨手術。腦神經外科專科醫生方道生表示，小朋友腦生長快，故如因創傷而要移除頭蓋骨，最好盡快做重置頭顱骨手術，而因其仍會成長，故重置原有頭骨較人造頭骨佳。他續指，頭骨一旦從病人頭部取出，則有可能被病人身體當成外物，但相信在小朋友出現此情況的機會微，「比啲時間可能都有機會會生到出嚟。」



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小雪兒昨日早上11時前在媽媽陪同下進入屯門醫院腦神經外科手術室進行重置頭顱骨手術後，在深切治療部觀察情況，醫生會留意這兩天進展。她的媽媽透過短訊表示，現需密切監察狀況及變化，暫未能確實無事，但沒有危急生命危險。

腦神經外科專科醫生方道生表示，小朋友腦生長快，故如因創傷而要移除頭蓋骨，最好盡快做重置頭顱骨手術，以免頭顱骨的形狀不適合，或者腦部會在缺口生長而「愈生愈谷」。

他表示，由於小朋友腦仍會繼續成長，故重置原有頭骨較人造頭骨佳，而如果暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，醫生則會考慮將腦骨剪薄以填補相關空位，「不過都要睇個腦骨，如果本身都好薄就未必可以咁做。」

他亦指，頭骨一旦從病人頭部取出，則有可能被病人身體當成外物，如不少長者在重置頭顱骨手術後，會出現鈣化情況而需要再做人造頭骨。不過，他相信在小朋友出現此情況的機會微，「比啲時間可能都有機會會生到出嚟。」