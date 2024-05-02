屯門虐兒｜磁力共振發現雪兒腦部大面積壞死　確定其視力終身受損

屯門9個月大女嬰「小雪兒」在今年初疑遭社區保姆在照顧期間虐待，致昏迷及嚴重腦出血，術後頭骨被取出，關注事件的團體今日（2日）交代雪兒最新的磁力共振檢查報告，形容結果令人憂慮，因其腦部出現大面積的萎縮壞死，加上雪兒3個月來身體長大了，暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，無法將腦部重新接回頭骨，雪兒的眼睛亦出現纖維膜增生、視網膜脫落，醫生已確定其視力終身受損。



雪兒母親在影片中為雪兒打氣：「媽咪喺到陪住你啊，你一定要好返」；該團體促請相關部門可全力展開調查工作，加快調查進度。



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在今年1月，屯門一9個月大女嬰「小雪兒」疑遭社區保姆在照顧期間虐待而昏迷，送院後發現腦部出現大量淤血需進行緊急開腦手術，術後雪兒雖性命暫保，但頭骨被取出，讓她的腦部只能用皮包住，醫生表示雪兒的情況不樂觀、不理想，好大機會永久傷殘及失明。

腦部大面積壞死 無法將頭顱重新接回頭骨

關注小雪兒個案的「香港關懷力量」指，小雪兒最近的磁力共振檢查報告結果令父母再度十分擔憂。在報告中，醫生發現雪兒腦部已出現大面積的萎縮壞死，因其身體長大，在1月暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，導致無法將腦部重新接回頭骨，院方亦因手術複雜和風險極高，而遲遲未能確定到接回頭骨的手術日期。

現時眼睛纖維膜增生、視網膜脫落 醫生：確定其終身視力都會受損

至於小雪兒在入院初期便已雙眼嚴重出血，醫生指，這並不是先天所致而是人為導致，小雪兒亦因此出現纖維膜增生、視網膜脫落，醫生已確定其終身視力都會受損。

母親每日為雪兒加油：媽咪喺到陪住你啊，你一定要好返

小雪兒的母親在香港關懷力量發布的影片中，向雪兒說了打氣的話：

BB，你要加油啊，媽咪喺到陪住你啊，你一定要好返！ 小雪兒母親

香港關懷力量亦表示，小雪兒的父母每日都在病房，日以繼夜地照顧雪兒，而他們每日都面對極大精神壓力， 「大家都已經束手無策，只能期待奇跡的發生」。又表示，這3個月來，警方的調查工作一直無突破性進展，當日照顧小雪兒的保姆現在只是保釋候查，而涉事的社區機構仁愛堂亦一直都未有就事件交代，他們盼相關部門可全力、盡快展開調查工作。