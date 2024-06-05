控煙｜消息：短期內研禁「排隊」吸煙　禁「火車頭」列中長期研究

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門周四（6日）將公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。諮詢文件中有諮詢市民是否贊成禁止「火車頭」（邊行邊吸煙）行為，消息稱，當局未把禁止「火車頭」列作短期內推行措施，而首先以循禁止「排隊」時吸煙作方向，至於「排隊」如何定義、人數多少、除了排公共交通工具以外的「排隊」是否亦禁煙，會是研究及商討方向之一。



消息人士強調，並非放棄規管「火車頭」行為，目前會列入中長期研究，其中一個考慮是執法困難。消息又指，當局將會提出短、中、長期措施，部份短期措施包括打擊私煙、要求每支完稅煙加上識別標籤及加重私煙相關法例的刑罰。



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醫衞局局長盧寵茂、海關關長何珮珊、衞生署署長林文健及控煙酒辦公室主任封螢周四下午將公布早前進行的控煙策略公眾諮詢結果，並交代下一步控煙措施。

研擁有電子煙亦屬違法 每支合法完稅香煙要有標籤

消息指，下一步控煙措施將分短中長期，當中提出研全面禁止另類煙草產品，包括電子煙和加熱煙，或擁有亦屬違法，而煙包健康警告面積擴大至100%。同時將參考海外做法，完稅香煙須有標籤作識別，當局傾向每支煙要有標籤，以打擊白牌煙。

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門周四（6日）將公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「排隊」定義須研究 或以人數作界線

消息稱，當局未把禁止「火車頭」列作短期內推行的措施，而首先以循禁止「排隊」時吸煙作方向，至於「排隊」如何定義、人數多少、除了排公共交通工具以外的「排隊」是否亦禁煙，會是方向之一。

執法難是未即時禁「火車頭」考慮之一

消息人士強調，並非放棄規管「火車頭」行為，目前會列入中長期研究，其中一個考慮是執法困難。消息又指，當局將會提出短、中、長期措施，部份短期措施包括針對於打擊私煙、要求完稅煙加上識別標籤及加重私煙相關法例的刑罰。

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