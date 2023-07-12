控煙策略諮詢展開　擬增加煙稅比例、提高禁買煙年齡及擴禁煙範圍

撰文：馬煒傑
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政府今日（12日）起展開為期個半月的控煙策略公眾諮詢至9月30日，並以「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」為四個重點策略，以達至減少煙草導致的疾病和死亡個案、保障公眾健康防止新世代吸煙等目標。醫務衞生局局長盧寵茂在記者會稱，將根據諮詢結果確立下一階段控煙措施。

▼2月22日　財政預算案公布加煙草稅三成▼

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諮詢文件提到為進一步降低吸煙率，一方面需要降低煙民對煙草產品的需求，另一方面亦需要規管煙草產品的供應和接觸層面，當局認為可考慮透過提高煙草稅率、限制向指定年齡層人士出售及提供煙草產品等實現目標。

諮詢文件亦提及吸入二手煙與一手煙同樣有害，當局認為可考慮透過擴大法定禁煙範圍、加強對無煙場所的管理等，以防止公眾接觸二手煙和管制吸煙行為。

醫務衞生局局長盧寵茂在今午記者會稱提到，當年行醫當值時見到不少人因吸煙而引致慢阻肺病的病人，出現呼吸困難的情況而不時出入醫院，他不希望下一代繼續面對煙草帶來病苦，故邀請社會共同探討控煙步伐，共同構建活力健康，無煙香港。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼

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