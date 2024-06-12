香港駐悉尼經貿辦倒掛國旗 留學生小紅書貼相引熱議

香港駐悉尼經濟貿易辦事處近日疑將國旗倒掛、五星朝下，有自稱正在澳洲的中國留學生在小紅書發布相片，稱在悉尼市中心見到有中國國旗被倒掛，相片引起熱議，不少人留言質疑是有心人有意為之，有些更認為有需要舉報予當地的中國領事館處理。



香港駐悉尼經濟貿易辦事處回覆確認事件屬實，為事件鄭重致歉，又指得悉事件後，已即時作出糾正，並第一時間展開調查，發現是前線職員疏忽所致，已向相關職員作出嚴正提醒，及即時檢視及改善升旗程序，確保同類事件不會再發生。



有自稱正在澳洲的中國留學生近日在其小紅書「湯姆姆姆姆mua」發布相片，指在悉尼市中心的維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building）附近的大廈有中國國旗被倒掛。

從相片可見，一座大廈樓頂掛有中國國旗、及香港區旗，其中中國國旗被倒掛，五星朝下。有留言則指出，該座大廈掛有中國國旗、及香港區旗，應為維多利亞女王大廈對面的香港大廈（Hong Kong House）。據香港駐悉尼經濟貿易辦事處網站資料，該辦事處正設於香港大廈。

不少內地網民質疑是有人有意為之，留言「故意的吧」、「這都能掛反」，更有人留言批此舉疑為「港獨」，認為有需要舉報予當地的中國領事館處理。

香港駐悉尼經濟貿易辦事處回覆確認事件屬實，並指得悉事件後，已即時作出糾正，並第一時間展開調查，發現是前線職員疏忽所致。悉尼經貿辦為事件鄭重致歉，並稱已向相關職員作出嚴正提醒，及即時檢視及改善升旗程序，確保同類事件不會再發生。