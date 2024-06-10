teamLab香港｜發光蛋展出逾兩個月　逾130萬人次參觀　旅客佔兩成

康文署主辦的「藝術@維港2024」於6月8日結束，其中「teamLab：光漣」和「藝術有理」展覽，共錄得超過130萬人次參觀，當中約兩成為旅客，而由文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」項目計劃資助的「梵高·樂印」，則錄得超過200萬人次參觀。



+ 8

「梵高·樂印」錄逾200萬人次參觀 超越「發光蛋」展覽

大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」由5個藝術項目組成，自3月底開幕，為期約兩個多月。康文署表示，「teamLab：光漣」和「藝術有理」展覽，共錄得超過130萬人次參觀，當中約兩成為旅客。

至於尖沙咀的三個項目Alicja Kwade《世界的秩序（圖騰）》雕塑、《流動光影》、由文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」項目計劃資助的「梵高·樂印」，均分別錄得超過200萬人次參觀。

康文署表示，整個「藝術@維港2024」觀賞人數已超過原先預計的200萬人次，其中「teamLab：光漣」戶外藝術展覽製作規模龐大，為teamLab首次大規模同時在陸上和海上設置展品。

署方指，因應地理環境的挑戰，署方及teamLab團隊的設計及工程人員於策展期間緊密合作，在多個相關政府部門的支持及協助下，經過反覆測試，成功將teamLab的作品與香港特定場地完美融合。